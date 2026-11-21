El programa de aceleración promovido por Fundación Saica y CEEI Aragón cumple su primer año de acompañamiento a iniciativas empresariales innovadoras. - CEEI ARAGÓN

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

MatriX Circular, el programa de aceleración empresarial especializado en economía circular impulsado por Fundación Saica y CEEI Aragón, continúa avanzando en su objetivo de transformar iniciativas emprendedoras en proyectos empresariales sólidos, sostenibles y con capacidad de crecimiento. La iniciativa llega casi a su ecuador después de más de diez meses de trabajo con siete proyectos que desarrollan soluciones innovadoras para aprovechar recursos, reducir residuos y promover nuevos modelos de producción y consumo.

En el marco del seguimiento y acompañamiento que contempla el programa, los proyectos seleccionados han recibido la visita del presidente de Fundación Saica, Ramón Alejandro, y del director de CEEI Aragón, Javier Martínez, quienes han podido conocer de primera mano sus avances, procesos de trabajo y objetivos para 2027. Estos encuentros permiten realizar un seguimiento directo de la evolución de cada iniciativa, conocer sus necesidades y comprobar cómo las soluciones planteadas están avanzando hacia su implantación y consolidación empresarial.

La Fundación Saica ha apostado por MatriX Circular como parte de su compromiso con la economía circular, la innovación y el desarrollo sostenible de los territorios. La economía circular constituye una de las señas de identidad de la Fundación y un eje estratégico desde el que promover un modelo económico más eficiente, responsable y alineado con los retos ambientales y sociales actuales.

A través de este programa, la Fundación Saica refuerza su compromiso con la innovación con propósito, apoyando iniciativas emprendedoras que aportan soluciones reales para reducir residuos, optimizar recursos y generar impacto positivo tanto ambiental como social. Este acompañamiento integral ayuda a las personas emprendedoras a transformar ideas innovadoras en proyectos sólidos, contribuyendo así al modelo económico promovido por la Fundación.

UNA SEGUNDA VIDA A LOS RECURSOS

Los cinco proyectos principales seleccionados son GLOOP, FELTWOOD, TWICE, RE-ACTIVE y RE-TEJER. Junto a ellos participan dos proyectos que obtuvieron accésits: AERONEXT y CYCLO. Todos ellos comparten el objetivo de aportar soluciones innovadoras a diferentes retos medioambientales e industriales.

Entre las iniciativas destaca GLOOP, que diseña y fabrica utensilios comestibles como alternativa a los productos de plástico de un solo uso, eliminando el residuo desde su origen. Por su parte, FELTWOOD ha desarrollado un proceso patentado que permite transformar residuos vegetales en nuevos materiales compostables que pueden sustituir al plástico convencional.

En el ámbito del diseño y la reutilización, TWICE fabrica mochilas y bolsas a partir de lonas de camión recuperadas, convirtiendo un residuo industrial en productos duraderos y funcionales.

RE-ACTIVE apuesta por la valorización de residuos agrícolas, como las cáscaras de almendra y las podas leñosas, para producir carbón activo y biochar de alto valor añadido.Completa el grupo de proyectos principales RE-TEJER, una iniciativa que recupera uniformes y ropa de trabajo para transformarlos en nuevos productos textiles mediante procesos de reutilización y ecodiseño, incorporando además una dimensión de inclusión sociolaboral.

Los dos proyectos que participan con accésit también abordan importantes desafíos medioambientales. AERONEXT trabaja en la retirada, reciclaje y valorización de los materiales compuestos procedentes de las palas de los aerogeneradores, mientras que CYCLO desarrolla una tecnología de valorización química capaz de transformar residuos plásticos complejos, que no pueden reciclarse mediante los sistemas mecánicos convencionales, en combustibles sintéticos de calidad y baja huella de carbono.

ACOMPAÑAMIENTO PARA CONSOLIDAR EMPRESAS SOSTENIBLES

MatriX Circular contempla un periodo de acompañamiento de dos años y está dirigido a startups de menos de cinco años de trayectoria y con domicilio en Aragón. Su metodología busca impulsar iniciativas con capacidad para generar impacto ambiental y social, desarrollar modelos de negocio viables y alcanzar un crecimiento sostenible.

Durante este primer tramo del programa, los proyectos han avanzado en diferentes ámbitos, desde la mejora de sus procesos productivos y la validación tecnológica hasta el desarrollo de nuevos productos, la captación de clientes y la puesta en marcha de sus estructuras empresariales.

Con MatriX Circular, Fundación Saica y CEEI Aragón refuerzan su apuesta por el emprendimiento innovador como herramienta para acelerar la transición hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos. Esta colaboración público-privada conecta conocimiento, experiencia empresarial y talento emprendedor para convertir los desafíos de la sostenibilidad en nuevas oportunidades de desarrollo económico para Aragón.

FUNDACIÓN SAICA

La Fundación Saica nació en 2024 como expresión del compromiso medioambiental y social del Grupo Saica. Su misión es promover la economía circular, la innovación y el desarrollo socioeconómico de los territorios en los que el Grupo está presente, impulsando iniciativas de sensibilización, investigación y emprendimiento que contribuyan a una sociedad más sostenible.