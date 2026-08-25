Medio Ambiente acusa a OSTA de buscar la confrontación política y el sindicato defiende los acuerdos del Comité de SARGA

Bomberos forestales de SARGA. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha acusado este martes al sindicato OSTA de buscar "la confrontación política" con un correo electrónico con propuestas de endurecimiento del conflicto sindical de los bomberos forestales de la empresa pública SARGA, que no ha asumido formalmente el Comité Intercentros (CIS), y la organización sindical ha respondido apelando a la "confidencialidad" del diálogo entre sindicatos, subrayando que los únicos acuerdos oficiales son los que finalmente adopta el CIS.

En una nota de prensa, el Gobierno de Aragón lamenta "el comunicado" atribuido a la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), que ha sido conocido a través de los medios de comunicación, en el que representantes de este sindicato plantean "endurecer el conflicto" y boicotear actos de los dos partidos que conforman el Ejecutivo aragonés.

El Ejecutivo regional rechaza que "el legítimo derecho de las brigadas forestales de exponer sus reivindicaciones laborales sea utilizado para alimentar y fomentar la confrontación política".

"Una situación insólita en la que el propio sindicato dejaría de lado la defensa de los trabajadores para trabajar junto con, según sus términos, 'la oposición', llegando incluso a plantear el acoso a las sedes de los partidos que actualmente forman parte del Ejecutivo y que fueron elegidos democráticamente".

El Gobierno de Aragón "ha demostrado desde el inicio de la legislatura su voluntad de escuchar y mejorar las condiciones de las brigadas forestales, habiendo mantenido reuniones desde la primera petición del Comité Intercentros de SARGA ya en la primera semana de agosto y manifestando, en todo momento, la disposición de la empresa a analizar las reivindicaciones planteadas".

Es por ello que desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo "no se entiende el rechazo de OSTA a que el análisis y, en su caso, la revisión de las condiciones laborales de las brigadas forestales de SARGA sean abordadas por las partes implicadas, --la empresa y los representantes de los trabajadores--, dentro de los cauces establecidos y con el tiempo necesario para estudiar las propuestas y determinar su viabilidad laboral, técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria, tal y como lo establece el convenio laboral vigente".

"La voluntad de diálogo del Gobierno quedó también reflejada con el otorgamiento del II Convenio Colectivo de SARGA, firmado entre finales de 2024 y comienzos de 2025, que incorporó mejoras para los trabajadores del operativo", han señalado.

Asimismo, el Gobierno de Aragón adoptó la decisión de contratar a las brigadas forestales durante los doce meses del año, "mejorando la situación anterior del conjunto de los trabajadores".

NUEVAS MEDIDAS

Mientras se desarrolla este proceso, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo "trabaja en nuevas medidas técnicas para mejorar el operativo y reforzar, especialmente, la prevención y la gestión forestal durante todo el año".

Para ello, el Departamento está analizando los grandes incendios de este verano, los requerimientos y el funcionamiento del conjunto del operativo de extinción "con el objetivo de introducir mejoras técnicas y organizativas y, asimismo, con la finalidad de avanzar en una política forestal activa y eficaz, basada en una gestión más racional y ordenada del monte, mayor prevención, anticipación y sentido común, y mayor capacidad para proteger nuestro medio rural".

"Frente a esta voluntad de escuchar y atender las demandas formuladas, de trabajo y de mejora, tanto de la gestión forestal preventiva como del operativo de extinción, el comunicado elaborado por OSTA sitúa el conflicto en un terreno distinto y ajeno, como es el de la confrontación política, con propuestas dirigidas contra los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno y orientadas a utilizar las reivindicaciones laborales como instrumento de desgaste partidista, pervirtiendo su legitimidad".

"DERIVA AJENA AL DEBATE"

Por todo ello, el Gobierno de Aragón considera que "esta deriva aleja el debate de las condiciones reales de los trabajadores y dificulta la búsqueda de acuerdos útiles para la plantilla".

También han aseverado que "después de un verano especialmente duro en el que Aragón ha afrontado algunos de los incendios más graves de su historia reciente, y habiendo sido golpeados por terribles fallecimientos, el Ejecutivo considera indispensable actuar con responsabilidad, respeto institucional y una visión amplia y estratégica de las necesidades de nuestros montes y de la protección del medio rural y la vida en él, partiendo siempre de la indispensable solidaridad colectiva que soslaye una lucha partidista ineficaz".

"La prioridad común es la de mejorar las condiciones de las brigadas, reforzar el operativo INFOAR, proteger a los trabajadores y prevenir los incendios del futuro, reforzando la gestión forestal para evitar la generación de grandes incendios forestales y para desarrollar una extinción aún más eficaz en la protección de las personas, de nuestros pueblos, de bienes y las infraestructuras y de la riqueza de nuestro patrimonio natural".

En definitiva, el Departamento "mantiene la mano tendida para seguir escuchando, negociando y trabajando en soluciones viables, pero reclama el desarrollo de este proceso con responsabilidad, dentro de los cauces adecuados y sin interferencias partidistas que puedan instrumentalizar a un colectivo esencial para la protección de la población, los pueblos, las explotaciones agrarias y el patrimonio natural de Aragón".

RESPUESTA DE OSTA

El presidente del Comité Intercentros de SARGA y delegado de OSTA, Carlos Martínez, ha indicado a Europa Press que este órgano de representación de los trabajadores solo da voz a los acuerdos "que se consensúan", en alusión al listado de reivindicaciones que forman parte de la huelga comenzada el pasado 18 de agosto, como la falta de medios materiales y humanos o la exigencia del reconocimiento de la categoría laboral de bombero forestal.

"Los delegados están sujetos al principio de confidencialidad", ha dicho Carlos Martínez, señalando que "un e-mail que mande cualquier sección sindical a otra en ningún momento se debe filtrar" y observando que este principio "está regulado" y es de obligado cumplimiento. Durante los debates "las propuestas que se lanzan son infinitas", ha zanjado.

Martínez ha negado que la huelga de los bomberos forestales sea "una cuestión política" contra PP y Vox, recordando que durante la anterior etapa de gobierno cuatripartito presidido por el PSOE también realizaron una huelga y que la siguiente se convocará ante "quien sea", ya que "aquí se hacen huelgas frente a quienes están en ese momento en el Gobierno", al ser una empresa cien por cien pública autonómica.

"Nos parece lamentable que justo ahora, antes del jueves, que tenemos una reunión en el SAMA, se hagan estas declaraciones --por parte del Gobierno de Aragón-- con la intención de desestabilizar", ha continuado el presidente del Comité Intercentros de SARGA, rechazando la política de "desviar la atención" y decir "tonterías", ha zanjado.