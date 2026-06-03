Medio Ambiente suelta otros dos linces ibéricos en el entorno del Huerva y Azcón anima a extenderlo a otras comarcas

Ejemplar de lince ibérico soltado en Torrecilla de Valmadrid. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TORRECILLA DE VALMADRID (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presidido este miércoles, en una finca de titularidad autonómica del barrio rural zaragozano de Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza), la suelta de dos ejemplares de lince ibérico, Werva y Wound. Ha animado a extender esta iniciativa a otras comarcas de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha señalado que esta ha sido la tercera de las cuatro sueltas de linces que se van a llevar a cabo esta temporada, sumando en total ocho ejemplares en los montes del Huerva, confiando en que Werba y Bond "tengan feeling".

"La suelta de las dos parejas anteriores está siendo un éxito y es la razón fundamental por la que tenemos que agradecerle a todo el Departamento de Medio Ambiente, a los veterinarios, a los técnicos de Medio Ambiente, que están haciendo un trabajo fantástico para que pongamos en marcha un proyecto medioambiental único".

Con esta iniciativa el Gobierno de Aragón está contribuyendo a recuperar una especie que había desaparecido en la Comunidad para que la diversidad de la región se enriquezca, lamentando que "los linces desaparecieron hace muchísimos años" de Aragón.

Ha agradecido a la Comunidad Autónoma de Andalucía que haya provisto al Gobierno de Aragón de estas crías de lince, "que hemos podido cuidar y adiestrar en esta zona perimetrada" y que ahora, ya en libertad, pueden reproducirse.

También ha felicitado a las empresas privadas, Repsol y Samca, que están colaborando en el proyecto y lo van a seguir financiando, apuntando que esta iniciativa también cuenta con financiación europea por 900.000 euros.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha elogiado a los 16 municipios de la ribera del Huerva que han acogido el proyecto de reintroducción del lince, realzando que el acuerdo responde a un proceso de participación.

"Se valoró también hacerlo en Monegros, pero hubo unos alcaldes del Partido Socialista que no lo vieron adecuado y entonces el proceso de reintroducción se paralizó" en aquella comarca, ha comentado Jorge Azcón, para quien "las ventajas son indudables" para el entorno rural del Huerva.

El año próximo se soltarán más linces en otras zonas de la Comunidad Autónoma, ha continuado Azcón, animando a realizar en otras comarcas un proceso de participación similar al que se llevó a cabo en los pueblos del Huerva.

El jefe de servicio de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente, Manuel Alcántara, ha declarado a los medios que hasta ahora el proceso "ha transcurrido con normalidad" y que los dos primeros ejemplares "ya han hecho bastantes movimientos" y se han acercado a Jaulín y Cuarte de Huerva, aunque siempre tratan de volver a la zona original, en Torrecilla de Valmadrid.

A principios de julio se liberará la cuarta pareja y se dará por finalizada esta iniciativa en 2026, esperando hasta el año siguiente. Se liberarán ocho ejemplares por año durante cuatro anualidades.

UN NUEVO PASO EN LA REINTRODUCCIÓN DEL LINCE

El Gobierno de Aragón ha dado este miércoles un nuevo paso en el programa de reintroducción del lince ibérico en la cuenca del Huerva con la llegada de Wound, un macho procedente del centro de cría del Acebuche en el Parque Nacional de Doñana, y Werva, una hembra procedente del centro de La Olivilla (Jaén), cuyo nombre hace referencia al río Huerva, que vertebra la zona de reintroducción.

Jorge Azcón y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, han participado en el acto de suelta celebrado en Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza), al que han asistido también alumnos de tercero de primaria del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, así como técnicos de Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Wound y Werva permanecerán aproximadamente un mes en el cercado de aclimatación de 18.000 metros cuadrados de superficie y más de cuatro metros de altura construido en la finca para facilitar su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza de conejos, antes de su liberación definitiva al medio natural.

EXPLORADORES

Los dos primeros ejemplares reintroducidos, Windtail y Winx, llegaron a Aragón el 17 de marzo procedentes de los centros de cría de Silves (Portugal) y El Acebuche (Doñana), y desde su liberación han explorado una zona de hasta 15 kilómetros de radio alrededor del cercado, llegando a los términos municipales de Cuarte, Cadrete, María de Huerva, Valmadrid, Jaulín, Mediana y Zaragoza. En todo caso, siguen mostrando preferencia por las áreas cercanas al punto de suelta.

La segunda pareja, Worbi y Waka, llegó el 29 de abril y el pasado 27 de mayo se abrieron las puertas del cercado para que comenzaran su vida en libertad.

Ambos ejemplares deberán ahora explorar el entorno y competir con los animales ya liberados por los mejores territorios. Con la llegada del calor, los trabajos del proyecto se centran en reforzar la disponibilidad de agua en el entorno de la zona planificada, creando charcas y bebederos y asegurando su mantenimiento durante el verano en colaboración con los cotos de la zona.

El programa de reintroducción ha coincidido con un hallazgo de relevancia científica: el descubrimiento de un cráneo de lince ibérico en el yacimiento arqueológico de Muel, junto a restos funerarios datados entre el 2800 y el 2300 a.C.

El Gobierno de Aragón mantendrá una colaboración con la Universidad de Zaragoza para la datación del cráneo y la prospección de nuevos restos, en una investigación en la que colabora la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón y la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea, a través del proyecto PID2022-140671NB-I00.

Este se encontró junto a otras piezas de notable interés: una punta de flecha, una concha de margaritífera procedente del río Ebro, un punzón de cobre, diversas cuentas perforadas y fragmentos de cerámica.

RESPALDO DEL TERRITORIO

La zona seleccionada para la reintroducción abarca 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, el 70% de las cuales forman parte de la Red Natura 2000. Fue validada por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico conforme a los criterios del proyecto LIFE Lynxconnect, por su disponibilidad de hábitat y la elevada densidad de conejo.

El proceso participativo previo contó con el respaldo unánime de los 16 municipios que integran la cuenca. En esta primera fase del programa está prevista la suelta de un total de cuatro parejas procedentes de los centros de cría de La Olivilla (Jaén), Zarza de Granadilla (Cáceres), El Acebuche (Doñana) y Silves (Portugal) y el programa volverá a reanudarse a comienzos de 2027.

La inversión ya comprometida o ejecutada asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 corresponden a fondos europeos (PRTR) y el resto a fondos propios del Gobierno de Aragón. El proyecto cuenta además con la colaboración de SAMCA y Repsol.

La reintroducción del lince ibérico en Aragón, especie catalogada en peligro de extinción y extinguida en la comunidad en la segunda mitad del siglo XX, se enmarca en la Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico y en el programa nacional de recuperación que ha permitido alcanzar en 2024 una población de 2.401 ejemplares censados en España y Portugal.