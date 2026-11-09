Medio Ambiente y Turismo eleva un 48% los fondos propios de su presupuesto para 2027 y refuerza la gestión forestal

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, este lunes en su comparecencia en las Cortes de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto global del Departamento de Medio Ambiente y Turismo para 2027 asciende a 302,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 48% respecto a los 204,6 millones de fondos propios, una vez descontada la financiación extraordinaria del FITE y los fondos MMR. Además, las cuentas priorizan la prevención y extinción de incendios, hasta 86,24 millones.

Así lo ha expuesto este lunes el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, en la que ha defendido unas cuentas que marcan un "cambio de prioridades" que sitúan la gestión del territorio en el centro de la actuación del Gobierno.

Biendicho ha definido el presupuesto como la traducción económica de un "cambio de rumbo basado en una política de sentido común, de protección y defensa del territorio y de atención a los problemas reales de los aragoneses".

El titular de Medio Ambiente y Turismo en Aragón ha defendido una política ambiental basada en la gestión, la prevención y el equilibrio, frente a un modelo concebido únicamente desde las restricciones.

También ha reivindicado la proporcionalidad y la atención a la realidad del territorio ante las cargas que "soporta el sector primario por la aplicación de los principios de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo".

INCREMENTO DE CASI EL 70% EN GESTIÓN FORESTAL

La Dirección General de Gestión Forestal contará con 86,26 millones de euros, frente a los 51,14 millones de 2024, lo que representa un incremento cercano al 70%. Esta dotación permitirá desarrollar una política forestal articulada en torno a tres ejes: prevención, extinción y recuperación.

Luis Biendicho ha defendido la necesidad de actuar antes de que lleguen los meses de mayor riesgo, mediante tratamientos selvícolas, mantenimiento de pistas, reducción del combustible vegetal y aprovechamiento responsable de la madera y la biomasa.

"Conservar es gestionar el monte. No es abandonarlo", ha recordado, reivindicando la presencia responsable de agricultores, ganaderos, cazadores y profesionales forestales como aliada de la conservación.

INFOAR dispondrá de 51 millones de euros para prevención y extinción de incendios, la mayor dotación presupuestaria destinada hasta la fecha en Aragón a estas políticas.

En este ámbito, las cuentas contemplan el refuerzo progresivo de la plantilla, con un horizonte de hasta 215 incorporaciones, y una mejora salarial del 10% prevista para 2027, en el marco del preacuerdo alcanzado en septiembre ante el SAMA.

El operativo contará también con cuatro helicópteros y dos aviones anfibios adicionales, con una dotación de 3,92 millones de euros, y 9,52 millones para la contratación de nueve helicópteros. En conjunto, se destinan 13,44 millones a medios aéreos y supone un incremento en medios aéreos de hasta un 223,86% con respecto a 2024.

Además, incorpora un millón de euros para mejorar las bases e infraestructuras terrestres. El refuerzo de personal alcanza también a los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), con veinte nuevos puestos en 2027, dentro de una propuesta para incrementar cincuenta plazas en tres años. El presupuesto reserva, asimismo, 1,2 millones de euros para renovar los vehículos de los APN.

La prevención y la recuperación se completan con un millón de euros para poner en marcha el Plan de Impulso a los Aprovechamientos de Madera (PIAMA), 1,08 millones para dar continuidad al Plan de Reforestación de Aragón y 1,5 millones para restaurar zonas afectadas por los incendios del verano de 2026.

MEDIO NATURAL

La Dirección General de Medio Natural dispondrá de 24,6 millones de euros siendo prioritario el fondo de compensación destinado a los ayuntamientos situados en espacios naturales, que crece en un 10%, hasta los dos millones de euros.

El presupuesto incorpora también inversiones para mejorar los accesos y las infraestructuras en espacios naturales como la pista forestal del eje Norte de Guara (1.000.000 euros); la mejora del acceso al sector de Añisclo (500.000 euros) en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y 1,05 millones para el eje Escalona-Sarvisé.

También se contemplan 2,76 millones para continuar la recuperación de las riberas del Huerva en Zaragoza y dos millones para el proyecto de renaturalización mediante un parque fluvial en Cuarte de Huerva.

CAZA Y PESCA

La nueva Dirección General de Caza y Pesca contará con 1,84 millones de euros. Impulsa, entre otras cuestiones, la colaboración con la Federación Aragonesa de Caza, con una dotación de 65.000 euros a través de tres subvenciones para el seguimiento y la monitorización de especies.

Entre las medidas destacadas figura la reducción del 80% de las tasas autonómicas por licencias y permisos de caza y pesca. En este sentido, el consejero Biendicho ha reivindicado el valor social, económico y ambiental de estas actividades, así como su "contribución al control de especies que provocan daños en los cultivos o pueden suponer riesgos sanitarios".

OTRAS CUESTIONES

La Dirección General de Turismo y Hostelería dispondrá de 17,3 millones de euros. Respalda actuaciones en las tres provincias, entre ellas el Camino de Santiago aragonés, el Camino del Santo Grial y el proyecto Fiat Lux, así como inversiones en infraestructuras turísticas. Destacan los 2,3 millones previstos para la conexión entre Astún y Candanchú.

La Dirección General de Calidad Ambiental dispondrá de 24,8 millones de euros. Entre sus principales actuaciones se encuentran la continuidad de los trabajos de control y seguimiento de la contaminación histórica por lindano en los emplazamientos de Sardas, Bailín e Inquinosa, así como el inicio de la tramitación anticipada de actuaciones para la remediación de Las Tiesas y el cierre definitivo de la celda de seguridad de Bailín.

Por su parte, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) incorpora 275.000 euros para crear nuevas plazas y reforzar su estructura. Además, el Instituto Aragonés del Agua contará con 90,67 millones de euros para mejorar los abastecimientos, la depuración y las infraestructuras hidráulicas de los municipios aragoneses.

De esta cantidad, 13,1 millones se destinan al Plan Especial de Depuración. Asimismo, el acuerdo de Gobierno contempla una reducción del 40% del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) para determinados consumos de familias numerosas, aplicable desde 2027 a familias numerosas de categoría especial.