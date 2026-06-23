Medio Natural digitalizará los accesos al Parque Nacional de Ordesa para "ordenar mejor los flujos de visitantes"

El director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Óscar Fayanás, conversa con el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, antes de comparecer en Comisión de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Óscar Fayanás, ha anunciado que se digitalizarán los accesos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo oscense, para "ordenar mejor los flujos de visitantes", una media de 600.000 al año. Ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y del PSOE, CHA y Aragón-Teruel Existe (A-TE).

Fayanás ha puesto de relieve que la gestión de Ordesa se lleva a cabo mediante "un modelo avanzado de gestión pública", recordando que es "uno de los grandes referentes de la conservación de España y Europa", con más de 15.600 hectáreas protegidas en el Parque.

Tras el fallecimiento, el 26 de septiembre de 2025, de la anterior directora, Elena Villagrasa, la Dirección General está trabajando en la cobertura de este puesto, para lo que se está "tramitando la correspondiente adaptación en la relación de puestos de trabajo", con la intención de "dotar a este Parque de una dirección estable" para "garantizar una gestión coordinada a largo plazo".

Otra actuación en relación a Ordesa, ha añadido Fayanás, es "continuar reforzando la cooperación transfronteriza con el Parque Nacional de los Pirineos", en Francia, y la cogobernanza con la Reserva de la Biosfera de Viñamala.

El director general ha señalado que "la red aragonesa de espacios naturales protegidos constituye una de las grandes fortalezas ambientales de la comunidad autónoma", con 18 espacios que, junto a sus áreas de influencia socioeconómica, afectan a 80 municipios, sobre los que tienen "una repercusión directa" en el desarrollo rural.

Hay un Parque Nacional, el de Ordesa y Monte Perdido, cuatro parques naturales, tres reservas naturales, cuatro paisajes protegidos y seis monumentos naturales, y algunos tienen pendiente la revisión de su plan rector de uso y gestión, "un déficit de planificación" que "genera incertidumbre y dificulta su gestión".

La Dirección General impulsará un programa de actualización de estos instrumentos para "definir con claridad los usos, mejorar la gestión y favorecer actividades compatibles con la conservación", e impulsará estudios de capacidad de carga, planes de movilidad y medios de seguridad en los espacios con mayor afluencia de visitantes. En próximas fechas se transferirán las ayudas destinadas a las áreas de influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos.

Uno de los hitos de la legislatura será la celebración, en 2027, del centenario del Parque Natural del Moncayo, "que merece una programación especial" y servirá para realzar "uno de los espacios más emblemáticos de Aragón", ha comentado Fayanás.

BIODIVERSIDAD

En otro orden de cosas, el director general ha indicado que se continuarán desarrollando "herramientas avanzadas de gestión de la biodiversidad", como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Aragón (SIBA), centrando el trabajo en este ámbito en la mejora del conocimiento científico de las especies --45 en peligro de extinción-- y "facilitar la convivencia entre la conservación y las actividades tradicionales del territorio".

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca (Zaragoza) es "una infraestructura fundamental para la recuperación de ejemplares siniestrados, la cría en cautividad, el seguimiento científico y la generación de conocimiento", ha añadido Fayanás.

LOBO Y OSO

Respecto a la presencia del lobo y el oso en algunos parajes, el director general ha considerado que "exige una gestión basada en el equilibrio, la responsabilidad y el diálogo" y la actuación se basará en "el seguimiento, la prevención y la compensación".

Ha celebrado el nacimiento de 'Trepador', el primer osezno nacido en Aragón en más de 50 años, "una noticia positiva para la biodiversidad" que "demuestra que las políticas de conservación pueden ofrecer resultados", aunque "implican esfuerzos importantes por parte de quienes conviven diariamente con esta realidad", manifestando su apoyo al sector ganadero: "No los vamos a dejar solos, seguiremos reforzando las medidas preventivas y manteniendo una colaboración permanente con el sector".

Otras actuaciones de la Dirección General son el control de especies exóticas invasoras, como el visón americano o la avispa vetulina, la corrección de tendidos eléctricos para la protección de la avifauna y la gestión de comederos para aves necrófagas.

Fayanás ha rehusado posicionarse sobre el cambio climático, indicando que no tiene competencias, aunque como geólogo ha estudiado esta "constante" en el clima, tras lo que ha dejado claro que la Dirección General realzará "los valores" del medio natural.

TERRITORIO

Ha representado al PP la diputada Susana Cobos, quien ha resaltado la trayectoria profesional de Fayanás. Ha indicado que los proyectos de renovables judicializados tienen su origen en el anterior Gobierno cuatripartito y ha afirmado que "en el INAGA ahora no pasa lo que pasaba antes, el director y los técnicos se dedican a observar la legalidad". "Ordesa sigue estando bien gestionado", ha asegurado, recalcando que "no se va a hacer nada que esté en contra de la gente del territorio".

El diputado de Vox Sergio Marco ha destacado que Fayanás está "alejado de la demagogia ambiental" y ha respaldado "sin matices" su hoja de ruta, señalando que "la conservación no es un límite, es una oportunidad", y ha criticado que la izquierda la ha convertido en "una losa" que bloquea el territorio. "No existe conservación duradera del medio natural sin personas que vivan en el territorio", ha dicho Marco, quien ha defendido "un modelo de naturaleza útil".

En representación del PSOE, el diputado Carlos Ros ha llamado la atención sobre "la sobrexplotación de visitantes" en los parques naturales, también en Ordesa, tras lo que ha expresado su preocupación por las políticas contra el cambio climático: "Le queda mucho trabajo que hacer, espero que le hagan ser técnico, no político".

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha preguntado a Fayanás si comparte el modelo de negacionismo climático y contra la Agenda 2030, también "qué margen de maniobra tiene para intervenir en la política extractiva del Gobierno de Aragón", tras lo que ha apoyado la conservación de los espacios naturales para luchar contra la despoblación, de forma que "no sean vistos como un problema, sino como una oportunidad". Ha alertado contra "la avalancha de macroproyectos" en el territorio.

Desde Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha preguntado "cuál va a ser su peso específico" en materias como las minas o la extracción de arcillas. Ha apuntado que los espacios naturales protegidos comprenden 168.000 hectáreas en total, de manera que "Aragón es la comunidad autónoma menos protegida", al representar el 3,53 por ciento: "Estamos a la cola de la tercera división de la protección del medio natural". Ha preguntado si va a impulsar la creación del Parque Natural de Anayet-Partacua.