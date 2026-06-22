Medios de extinción tratan de sofocar un incendio en una zona próxima a viviendas en Barbastro (Huesca)

Se declara un incendio forestal en Barbastro (Huesca). - INFOAR

BARBASTRO (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

Efectivos del operativo Infoar del Gobierno de Aragón tratan de extinguir un incendio forestal declarado este lunes, a mediodía, en una zona próxima a viviendas y a la carretera N-240, situada en el término municipal oscense de Barbastro.

El incendio, que está en proceso de extinción y no ha generado afecciones pese a la cercanía a la población, se ha declarado a las 13.24 horas de este lunes, 22 de junio, han informado desde Infoar.

Al lugar del siniestro se han desplazado la Brigada Helitransportada de Boltaña, un helicóptero de Infoar, dos brigadas terrestres y dos autobombas, así como los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).