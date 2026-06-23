El mensaje 'Zaragoza es diversidad' llega a las calles y autobuses con motivo del Día del Orgullo

Cartel del Ayuntamiento de Zaragoza para conmemorar el Dia del Orgullo - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el lema 'Zaragoza es diversidad', la capital aragonesa se suma a la celebración del Día del Orgullo este 28 de junio con una campaña de concienciación y sensibilización en las calles que recuerda que Zaragoza es una ciudad comprometida con "la igualdad, la inclusión y el respeto".

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, concejal de Igualdad, ha explicado que la campaña se puede ver desde este martes en las calles, los autobuses y en los equipamientos municipales, como bibliotecas, piscinas y pabellones, con una imagen que muestra la diversidad de la sociedad zaragozana, al tiempo que reivindica la no discriminación y la igualdad de trato.

Desde el Ayuntamiento "seguimos trabajando para garantizar la no discriminación y la igualdad de trato de todas las personas, con independencia de su orientación sexual", ha afirmado Orós, quien ha añadido que el compromiso es claro: "una Zaragoza en la que todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad".

Además, como todos los años, este viernes, a las 09.00 horas, se colocará en el balcón principal del Ayuntamiento la pancarta arcoíris, que permanecerá visible durante todo el fin de semana, y las fuentes se iluminarán con los mismos colores el domingo 28 de junio.

El Servicio de lgualdad y Mujer cuenta con una asesoría psicológica para el colectivo LGTB. La asesoría es gratuita, tanto si se trata de consultas puntuales como en aquellos casos en los que se requiera una atención más prolongada.