Mequinenza acomete la restauración ambiental de las antiguas minas de carbón

La directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés, en su visita a las antiguas explotaciones de carbón de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés, ha visitado las obras de cierre y restauración ambiental de las antiguas explotaciones de carbón de los grupos mineros Europa y Virgen del Pilar de Mequinenza (Zaragoza), explotadas hasta 2014 por la empresa Carbonífera del Ebro, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Antes de recorrer los espacios en los que se han desarrollado los trabajos, Vallés, acompañada por otros responsables del Departamento, ha sido recibida en el Castillo de Mequinenza por el alcalde, Antonio Sanjuán, junto con varios representantes de la corporación municipal, entre ellos los portavoces de los grupos políticos.

La visita ha incluido también un recorrido por las instalaciones del Museo de la Mina. La actuación ha supuesto una inversión de 6 millones de euros y se ha financiado a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Gobierno de Aragón ha asumido la ejecución de los trabajos a través de las empresas públicas Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) y Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), cuyos técnicos también han participado en la visita.

Los trabajos se han desarrollado sobre una superficie que ronda las 38 hectáreas afectadas por la actividad minera. Las actuaciones realizadas incluyen el cierre y aseguramiento de bocaminas, pocillos y chimeneas, la remodelación del terreno, el relleno de huecos y la estabilización de taludes. También se ha llevado a cabo la gestión de residuos mineros y de construcción y demolición, la recuperación de espacios afectados por las escombreras y la revegetación mediante hidrosiembra y plantaciones con especies autóctonas.

SEÑALIZACIÓN Y CAMINOS

Junto a la recuperación ambiental, se han acondicionado caminos, instalado señalización y creado una red de senderos denominada 'Mequinenza: el legado de la tierra', que conecta las antiguas bocaminas con el yacimiento arqueológico de Castellets, situado en la misma zona.

En este enclave, el Ayuntamiento de Mequinenza ha llevado a cabo recientemente la restauración de la torre ibera, uno de los elementos más destacados del conjunto arqueológico, junto con sus necrópolis que constituyen uno de los referentes científicos más relevantes para comprender la transición hacia la Edad del Hierro en la Cuenca del Ebro.

Asimismo, se ha procedido al vallado del edificio de los antiguos almacenes de la explotación y a la adecuación de la denominada Casa de la Administración, un inmueble de tres plantas y terraza que el Ayuntamiento de Mequinenza gestionará una vez se formalice el convenio con el Gobierno de Aragón.

Su puesta en funcionamiento permitirá disponer de un espacio de apoyo para impulsar las futuras campañas de excavación arqueológica, desarrollar actuaciones de conservación preventiva y promover iniciativas de difusión cultural que contribuyan a acercar el yacimiento al público y potenciar el turismo arqueológico en Mequinenza.

La finalización de esta actuación permitirá recuperar para el municipio unos espacios profundamente ligados a su historia económica y social, transformando antiguos enclaves de actividad minera en nuevos recursos ambientales, culturales y turísticos.

La conexión entre el patrimonio minero y el arqueológico, junto con la adecuación de los accesos y senderos y la futura puesta en funcionamiento de la Casa de la Administración, abre nuevas posibilidades para la divulgación de la historia de Mequinenza y la dinamización de este entorno.