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ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Central de Zaragoza completará su oferta comercial con la recuperación de siete puestos hasta ahora vacíos que llevan tiempo sin actividad. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la adjudicación de siete espacios vacantes de la histórica lonja, una medida con la que pretende atraer a nuevos comerciantes y negocios, más allá de los tradicionales puestos de alimentación.

De esta forma, se podrán instalar puestos como como floristerías, reparación de calzado, duplicado de llaves, cerrajería, prensa, menaje o venta de productos artesanales.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, ha dado cuenta de este acuerdo que se ha aprobado este viernes en el Gobierno de la ciudad, con el que se busca dar una nueva oportunidad a siete espacios que permanecen sin actividad y adaptar la oferta del Mercado Central a otros perfiles de consumidores y emprendedores.

La recuperación supone una oportunidad para "seguir ampliando y enriqueciendo" la oferta del Mercado Central, incorporando nuevas actividades que pueden atraer a otros perfiles de consumidores y dar respuesta a nuevas necesidades de los ciudadanos, ha señalado.

REFERENTE

"Queremos que el Mercado Central siga siendo un referente del comercio tradicional y, al mismo tiempo, un espacio dinámico, abierto a nuevas ideas y oportunidades de negocio", ha expresado Gimeno.

La incorporación de actividades diferentes a las habituales permite diversificar su oferta, generar nuevos atractivos y contribuir a mantener vivo uno de los espacios comerciales más emblemáticos de Zaragoza, ha señalado.

Los siete puestos que salen a concesión son los números 6, 7, 11, 12, 62, 66 y 73, con superficies que oscilan entre los 11,58 y los 14,48 metros cuadrados.

El Ayuntamiento quiere facilitar la llegada de nuevos operadores y, para ello, elimina la exigencia de acreditar experiencia empresarial previa o solvencia económica y profesional.

De esta forma, la convocatoria se abre a personas que quieran poner en marcha un negocio, aunque no hayan desarrollado anteriormente una actividad empresarial.

OPCIONAL

La convocatoria introduce otra posibilidad para quienes necesiten más superficie: los puestos 6 y 7 podrán solicitarse conjuntamente, al igual que los números 11 y 12. Estas agrupaciones tendrán prioridad sobre las peticiones individuales, incluso cuando planteen actividades compatibles en lugar de las tradicionales, siempre que los proyectos cumplan las condiciones técnicas exigidas.

Los puestos se concederán hasta el 13 de abril de 2068, sin posibilidad de prórroga. La previsión municipal es que puedan ponerse a disposición de los adjudicatarios en enero de 2027.

Se entregarán completamente vacíos, sin mobiliario, maquinaria, mostradores, cámaras, equipamiento comercial ni obradores o almacenes privativos. Por tanto, corresponderá a los futuros concesionarios realizar y financiar las obras de adecuación e instalar los elementos necesarios para desarrollar la actividad. La entrada en el mercado supondrá también un desembolso económico.

Los nuevos titulares deberán abonar una aportación única que varía en función del puesto y que va desde los 32.546 euros hasta los 46.485 euros. A esa cantidad habrá que sumar el canon concesional periódico y las cuotas y gastos comunes de la entidad gestora.

Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), los interesados dispondrán de un mes para presentar sus solicitudes.

Por último, Gimeno ha recordado además que el Ayuntamiento cuenta con una línea específica de ayudas para los mercados, dotada este año con 600.000 euros, destinada a financiar proyectos de modernización, digitalización, dinamización y mejora de la competitividad.

"Desde el Ayuntamiento queremos acompañar a los mercados y a quienes apuestan por desarrollar en ellos su actividad, facilitando herramientas que contribuyan a su renovación y a reforzar su atractivo comercial", ha concluido.