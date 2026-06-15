El Mercado Medieval de las tres culturas de Zaragoza reúne a 142.000 personas y consolida su éxito como cita cultural

Mercado Medieval de las tres culturas en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Medieval de Zaragoza ha cerrado este domingo una nueva edición con un destacado éxito de participación al alcanzar las 142.000 personas que han pasado por los distintos ambientes del mercado estos tres días.

La cita vuelve a consolidarse como uno de los grandes atractivos culturales y turísticos de la ciudad, tanto por su capacidad de dinamizar el centro histórico como por su apuesta por poner en valor el legado de las tres culturas --cristiana, judía y musulmana-- que marcan la historia de la capital aragonesa.

Durante tres jornadas, el entorno de la plaza del Pilar, La Seo, San Bruno, la calle Palafox, el Arco del Deán, el puente de Piedra y el Balcón de San Lázaro ha acogido cerca de 130 puestos de artesanía y gastronomía, además de una amplia programación de música, teatro, circo, recreaciones históricas, talleres y actividades divulgativas.

Entre los principales reclamos ha destacado el Campamento de las Tres Culturas, que ha permitido al público acercarse a la vida militar y a los oficios de la Edad Media a través de exhibiciones, demostraciones y propuestas para todos los públicos.