Mercadona reabre su supermercado en la ciudad de Jaca

La compañía ha invertido 2,9 millones de euros en la reforma del supermercado de Jaca. - MERCADONA

JACA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

Mercadona reabre su supermercado en Jaca, tras una reforma integral para adaptarlo al Modelo de Tienda Eficiente de la compañía, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los "Jefes" --como internamente denomina a sus clientes-- como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

La compañía ha invertido 2,9 millones de euros en su reforma, en la que han participado 65 proveedores que han dado empleo a 500 personas durante la fase de obras. Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 46 personas con empleo estable y de calidad, tiene una superficie de sala de ventas de 1.598 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso paralos clientes con 5 mesas y 20 sillas.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo "casero", como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

La nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

ERGONOMÍA, TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia.

La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas. Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente.

Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente. Además, está dotado de una planta de placas solares con una potencia instalada de 44 kw.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.00 horas. Dispone de un aparcamiento de 143 plazas cubiertas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos.

Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es. Con esta nueva apertura, los clientes se beneficiarán de su conocida política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite que realicen sus compras de forma estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos.

45 SUPERMERCADOS EN ARAGÓN

Mercadona tiene 45 supermercados en Aragón, 43 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 42 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 2.783 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 148 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En el caso de Aragón, en concreto, donde la compañía colabora con 45 proveedores de producto y 335 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 1.007 millones de euros en el último año.