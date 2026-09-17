La mexicana EFD Studios firma el contrato de gestión de los platós de Distrito 7 en Zaragoza y comenzará a rodar en 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la CEO de la empresa mexicana EFD Studios, Georgina Terán, firman el contrato de adjudicación de los platós de Distrito 7 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la CEO de la empresa mexicana EFD Studios, Georgina Terán, han firmado el contrato de adjudicación de los platós de Distrito 7 para llevar a cabo la producción audiovisual, con el objetivo de comenzar los rodajes a principios de 2027.

La firma se ha llevado a cabo en las instalaciones de Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa en el distrito zaragozano de Las Fuentes, cuya reconversión en un ecosistema audiovisual ha supuesto una inversión de 20 millones de euros.

"El objetivo es que a principios de 2027, podamos iniciar las producciones y veamos estos platos en el menor tiempo posible llenos de vida con rodajes y con producción", ha indicado la alcaldesa para recordar que a finales de octubre será la entrega de la obra.

"En cuanto empiece la actividad en estos platos y luego llegue la actividad también en el resto de unidades de Distrito 7 se va a generar un ecosistema muy positivo para Zaragoza y la economía local", ha aventurado la alcaldesa, ya que repercutirá no solo en la actividad de los platós y empresas que van a participar de estas producciones, sino también por el impacto en movilidad, restauración, hostelería y en múltiples trabajos que supondrá "dar vida" a dos barrios históricos, como son San José y Las Fuentes, en los que además se construyen vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes.

En rueda de prensa, Chueca ha asegurado que Distrito 7 "pone a Zaragoza en el mapa del sector audiovisual" con proyectos en formato tele, serie, largometraje, corto, documental y todos los formatos que puedan encontrar un espacio con las condiciones idóneas para grabar en la ciudad.

Además, ha recalcado que uno de los motivos para impulsar este sector productivo ha sido "crear un espacio para que el talento no tuviese que emigrar". Otro ha sido "saber que en Zaragoza se dan las condiciones para hacer que las producciones sean más competitivas porque el entorno es más favorable que otras ciudades más grandes con costes más elevados y eso es interesante para fomentar la economía local".

APORTACIÓN ECONÓMICA

Chueca ha señalado que contar con esta "gran compañía" permite ofrecer "algo más que un espacio para rodar" y es una ventaja competitiva para desarrollar en Zaragoza la producción audiovisual.

"EFD se ha comprometido con nuestra ciudad no solamente presentándose a la licitación y ha demostrado interés pero también hay unos compromisos", ha incidido la alcaldesa para apuntar que en el contrato que ha firmado esta compañía hay un aval 300.000 euros, un canon de 8,5 millones y una inversión de un millón de euros para terminar de acondicionar los platos.

La alcaldesa ha destacado que EFD Studios es un "partner reconocido en el sector internacional, que se ha comprometido para la explotación de los platos y que permitirá conectar a Zaragoza con el mundo de la producción audiovisual nacional e internacional".

Ha elogiado que se una empresa internacional de origen mexicano que permite ahondar en los lazos con Zaragoza como capital de la hispanidad y que posibilitará atraer a Zaragoza y España este sector productivo.

POTENCIAL

Por su parte, la CEO de EFD Studios, Georgina Terán, ha subrayado el "potencial" de ambos platós para estimar que se pueden hacer grandes producciones, que pueden ser americanas, españolas o coproducciones entre Zaragoza y otros países; y también se puede hacer en formato más pequeño de televisión.

Ha informado de que hay algún productor que ha contactado con EFD Studios porque está interesado en coproducir y tienen varios proyectos. "Es increíble porque se ha dado a conocer muy poco pero ya se ha empezado a correr la voz y ya tenemos en Estados Unidos varios productores llamándonos que están interesados".

A su parecer, es un "poquito sorprendente lo bien que está empezando a ir con la poca comunicación que ha habido" y ha confiado en que tras esta firma y la difusión en los medios de comunicación ayude a "comunicarlo mejor y que se entere el planeta".

EFD Studios cuenta con más de 25 años de trayectoria y trabaja desde España, México y Colombia, conectando producción, tecnología, servicios y talento. "Nuestro primer compromiso --ha concretado Terán-- es conseguir que estos platós funcionen, atraer producciones y generar actividad".

La compañía plantea, además, que Distrito 7 contribuya a su desarrollo en ámbitos como la sostenibilidad, la producción virtual, la inteligencia artificial y los nuevos formatos, y permita conectar Zaragoza con los ecosistemas audiovisuales en los que ya está presente.

Sobre Distrito 7 ha opinado que está "muy bien pensado". "Me impacta el buen trabajo que hizo el Gobierno de Zaragoza con la industria privada, porque no es algo caprichoso. Están muy bien pensados los estudios en donde reconocemos el esfuerzo y el buen trabajo".

COMPLEJIDAD

Sobre la elección de Zaragoza para competir por este contrato, Georgina ha destacado que Distrito 7 ha logrado generar un "hub trascendente, una industria importante y el que sea el foco de la hispanidad es muy trascendente". Al respecto, ha relatado que al pasar su infancia en Estados Unidos y ver contenidos en inglés sin entender el idioma el que este proyecto tenga este foco en español y desarrollar la producción en español es "muy trascendente".

Georgina ha elogiado además, la ubicación "maravillosa" de Zaragoza, con localizaciones "divinas" y ha descrito que los desiertos son "para irse para atrás".

En cuanto a la polémica en la presentación de su oferta al concurso, casi fuera de plazo, ha explicado que ese ámbito compete a su hija que se encarga de la parte administrativa.

"Hacer una licitación no es nada fácil, es mega súper complejo. La cantidad de documentos, información, análisis que se piden son importantes. Aquí había, además, que analizar a varios años, no a un año o dos o tres, sino había que hacer una proyección a muy largo plazo. Fue un trabajo complejo, le dedicamos mucho tiempo y tengo 27 años haciendo todo tipo de proyecciones, pero esta particularmente fue compleja. Hicimos nuestro mayor esfuerzo. Habrá cositas que no quedaron bien, pero te lo juro que le pusimos el alma".

FILMOTECA Y OTRAS ÁREAS

El conjunto de Distrito 7 tendrá gestión municipal y albergará la nueva sede de la Filmoteca de Zaragoza. Desde el Gobierno de Zaragoza se continúa avanzando en las áreas de formación, empresas y emprendimiento, esta última a través de Zaragoza Activa, para facilitar la conexión entre alumnos, profesionales y nuevos proyectos empresariales.

Asimismo, durante el último trimestre de este año se licitará el área deformación después de que el recurso contra la concertación del bachillerato impidiera que este mismo curso pudieran comenzar a formarse en Distrito 7 alrededor de 400 alumnos en diferentes estudios audiovisuales.

La previsión es que el próximo curso académico se pueda implantar esta actividad formativa con la concertación del Gobierno de Aragón y la correspondiente licitación del área de la Formación Profesional.