ZeC critica que Distrito 7 "no es el proyecto elegido por los vecinos de las Fuentes"

Obras del equipamiento Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en Las Fiuentes, Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha criticado que el proyecto dedicado al sector audiovisual, Distrito 7, "no es el elegido por los vecinos de Las Fuentes".

Tomás ha recordado que los habitantes de esta zona este de Zaragoza "llevan años participando para decidir qué querían hacer con Giesa, y Distrito 7 no es aquel proyecto".

Se han invertido más de 20 millones de euros públicos en un edificio público para "acabar entregando buena parte de sus usos a operadores privados, mientras se suceden anuncios, presentaciones y primeras piedras", ha lamentado.

A juicio de Elena Tomás, Distrito 7 "se ha vendido muchas veces, pero nunca se preguntó al barrio si este era el proyecto que quería", ha zanjado.

Elena Tomás ha realizado estas declaraciones después de que este jueves, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la CEO de la empresa mexicana EFD Studios, Georgina Terán, hayan firmado el contrato de adjudicación de los platós de Distrito 7 para llevar a cabo la producción audiovisual, con el objetivo de comenzar los rodajes a principios de 2027.