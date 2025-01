Michael Kiwanuka, Amaia, Viva Suecia, Los Tigres del Norte, Ben Harper, y Julieta Venegas actuarán en Pirineos Sur

HUESCA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Michael Kiwanuka, Amaia, Zaz, Viva Suecia, Ben Harper & The Innocent Criminals, Julieta Venegas, Los Tigres del Norte, Residente, Ara Malikian, La Perra Blanco, Quique González, Yerai Cortés, Puro Relajo y Valeria Castro son los primeros nombres anunciados por Pirineos Sur 2025.

El festival altoaragonés desplegará entre el 10 y el 27 de julio su escenario flotante sobre las aguas de Lanuza para acoger de nuevo un ecléctico cartel en uno de los espacios naturales más sobrecogedores del país.

Pirineos Sur abrirá el jueves 10 con una de las bandas más reconocidas y exitosas de México y que ya demostró su magnífico directo en el festival allá por el año 2003: Los Tigres del Norte. Tras grabar más de 55 álbumes y vender más de 30 millones de copias, después de 14 años regresan a España con su inconfundible mezcla de corridos, cumbia y rancheras.

Como antesala, la banda navarra Puro Relajo, referente en nuestro país de la música mexicana y la música popular de todos los tiempos, presentarán su espectáculo "Un brindis por la vida". Al día siguiente, el viernes 11, se estrenará en Lanuza Michael Kiwanuka. Con álbumes aclamados como 'Kiwanuka' o 'Love & Hate', y galardones como el Mercury Prize, su música es un viaje emocional que explora el amor, la identidad y la resiliencia.

El pantano de Lanuza se llenará de esa atmósfera cálida y poderosa que solo un artista como él es capaz de aportar con las canciones de su más reciente trabajo: 'Small changes'. Abrirá esa velada La Perra Blanco, una de las artistas más importantes del rock and roll patrio del momento.

El domingo 13 el artista Ara Malikian convertirá las estrellas del cielo que cubren el escenario natural en su propio pentagrama, listo para demostrar su dominio del violín y su pericia para mezclar música clásica, rock y jazz.

Del segundo fin de semana ya se conocen algunos nombres. El sábado 19 actuarán dos de las artistas femeninas más relevantes del país en este momento: Amaia y Valeria Castro. La pamplonesa se estrena en Pirineos Sur para desplegar su encanto y estilo inigualable y presentar su esperado nuevo disco, 'Si abro los ojos no es real'.

Por otro lado, hace un par de ediciones una joven promesa llamada Valeria Castro encandiló al público de Pirineos Sur con su voz aterciopelada y una colección de canciones que apelaban a la tradición desde una visión actual.

Ahora regresa con una carrera asentada, multitud de reconocimientos --Latin Grammy incluido-- y nuevas canciones como 'La soledad' o 'Sentimentalmente' que dan continuidad a su exitoso 'Con cariño y con cuidado'.

Viva Suecia culminará el domingo 20 con su potente directo. El grupo murciano, referente del panorama indie español, presentará sus grandes éxitos con su inconfundible energía, que promete convertir la noche en una de las más esperadas de esta edición.

ZAZ DOS DÉCADAS DESPUÉS

Para el tercer y último fin de semana, tres propuestas caleidoscópicas desde diferentes puntos del mundo y géneros musicales. La artista francesa Zaz, mundialmente conocida gracias a su canción Je veux', actuó por primera vez en Pirineos Sur hace dos ediciones. Pero su 'sold out' resultó tan incontestable que su presencia el jueves 24 vuelve a ser uno de los acontecimientos del festival.

En la siguiente jornada, viernes 25 de julio, llegará a Lanuza Julieta Venegas, una de las grandes voces de la música latina de las últimas dos décadas, con más de doce millones de discos vendidos en todo el mundo y numerosos Grammys.

Además, también subirá al escenario Yerai Cortés, uno de los guitarristas flamencos más innovadores de su generación. Y lo hará para presentar 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', el disco debut surgido del primer documental dirigido por C. Tangana, y que acaba de lograr dos nominaciones al Goya: Mejor Película Documental y Mejor Canción Original. El sábado 26 habrá doble estreno: Ben Harper & The Innocent Criminals y Quique González.

El artista californiano, autor de discos tan alabados como 'Welcome to the cruel world' o 'The will to live', se subirá con The Innocent Criminals para presentar su trabajo más reciente: 'Wide open light'. Compartirá jornada con el cantautor madrileño Quique González, uno de los mejores exponentes del rock de autor del momento, con discos que ya son clásicos, como 'Delantera mítica' o 'Ajuste de cuentas'.

Y la edición número 32 de Pirineos Sur concluirá el domingo 27 con una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea, el puertorriqueño Residente, cofundador de Calle 13. Su estilo único, que combina hip-hop, música urbana y ritmos tradicionales de América Latina junto a letras cargadas de crítica social y poesía, trascienden lo musical para convertirse en una voz de cambio y resistencia.

Con este primer adelanto, Pirineos Sur pone de nuevo de manifiesto el vigor de esta cita en el panorama cultural. A lo largo de estas tres décadas, el Festival Internacional de las Culturas ha sido un catalizador de los sonidos más actuales de los cinco continentes con cabida para todos los públicos.

Un año más, el camello de tres jorobas, emblema creado en 2002 por Isidro Ferrer, inspirado en las montañas, protagonizará la imagen de este festival como símbolo de arte y humanidad, que viaja y atraviesa territorios sonoros.

Y es que se trata de un festival único no solo por su selección de artistas. Su escenario flotante, bajo las faldas de la imponente peña Foratata con sus 2.321 metros de altura, es quizá su estampa más característica y reconocible.

Escuchar los conciertos al aire libre abrazado por los paisajes naturales del valle de Tena o disfrutar de los atardeceres reflejados en las aguas del pantano, son experiencias que solo pueden vivirse en Pirineos Sur.

Su anfiteatro está diseñado para disfrutar cómodamente, sentados en sus gradas de piedra o bailando de pie en su foso a orillas del pantano. El año pasado se realizaron importantes inversiones en infraestructuras y esta edición se seguirá trabajando con la mirada puesta en la sostenibilidad, compromiso prioritario de la Organización del festival.