Las Migas actúan este sábado en el Festival Veruela Verano de la DPZ con las entradas agotadas

Las Migas tienen ya dos décadas de trayectoria musical. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Veruela Verano de la Diputación de Zaragoza (DPZ) continúa este sábado 8 de agosto, con el concierto de Las Migas, con todas las entradas agotadas.

Este ciclo convierte los cuatro primeros sábados de agosto la iglesia del monasterio de Veruela en un escenario único donde la música, el patrimonio y el entorno natural del Moncayo se unen para ofrecer una experiencia cultural de primer nivel. 'Veruela Verano' es una de las citas culturales más consolidadas del verano y constituye una apuesta de la Diputación de Zaragoza por dinamizar el territorio y atraer visitantes a las tierras del Moncayo a través de una programación musical de calidad.

El festival mantiene su formato de conciertos íntimos en un espacio patrimonial excepcional, favoreciendo una experiencia cercana entre artistas y público. La edición de este año recupera la filosofía con la que el festival se dio a conocer hace ya tres décadas: alejarse de los circuitos más comerciales para apostar por propuestas de calidad, diversidad y originalidad artística.

En definitiva, volver a las raíces de Veruela Verano, poniendo el foco en la excelencia musical y en el disfrute del incomparable marco de la iglesia del monasterio, una joya del románico cisterciense. El cartel de 2026 reúne a cuatro artistas de reconocido prestigio y personalidad propia.

Tras la actuación inaugural de Pancho Varona que tuvo lugar el pasado 1 de agosto y la de este sábado de Las Migas, el ciclo continuará con Queralt Lahoz (15 de agosto) y Depedro (22 de agosto). Todos los conciertos comienzan a las 19.30 horas en la iglesia del Monasterio de Veruela.

LAS MIGAS

Las Migas, con 20 años de trayectoria y seis discos de estudio, lideradas por la guitarrista y compositora Marta Robles, afincada en Menorca, se han consolidado como una de las bandas españolas más internacionales. Su música ha sonado en más de 50 países de todos los continentes.

A lo largo de su carrera han sido nominadas en cuatro ocasiones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca (2016, 2022, 2024 y 2025), premio que ganaron en 2022 y que han vuelto a conquistar recientemente con 'Flamencas' en 2025.

Asimismo, han sido galardonadas con el Premio MIN al Mejor Álbum de Flamenco en 2019 y 2023 por sus discos 'Cuatro' y 'Libres'.

En mayo de 2025, Las Migas han presentado su nuevo álbum "Flamencas", un homenaje a la esencia y pureza del flamenco, en el que la banda reformula su lenguaje hacia una mirada más contemporánea y poderosa. Su fuerza estética se refleja ya en el videoclip del primer sencillo, 'Celos', dirigido por el reconocido fotógrafo de moda Javier Biosca.

En su recorrido, Las Migas han colaborado con artistas de gran prestigio y estilos diversos como Estrella Morente, Viva Suecia, Rozalén, El Kanka, Kevin Johansen, Tomatito, Miguel Poveda, Raül Refree o Josemi Carmona, confirmando su capacidad única de tender puentes entre géneros y generaciones.

Las Migas son una de las formaciones más admiradas del panorama musical español, con una propuesta vibrante, comprometida y profundamente musical que ha conquistado a más de 950.000 seguidores en Instagram y a miles de oyentes en todo el mundo.