Miguel Scheroff ahonda en el imaginario visual de cuentos y tradición oral en una muestra en Torreón Fortea de Zaragoza

Presentación de la muestra en el Torreón Fortea de Zaragoza. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Torreón Fortea de Zaragoza acoge, hasta el 16 de agosto, la exposición 'Lo verosímil de lo maravilloso. Érase que se era', del artista Miguel Scheroff, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y comisariada por Alejandra Rodríguez Cunchillos.

La muestra reúne 27 obras, varias de ellas procedentes de doce destacadas colecciones de arte contemporáneo, y propone un recorrido por el imaginario visual de Scheroff a partir de referentes como los cuentos maravillosos, las fábulas, los bestiarios y otras narraciones vinculadas a la tradición oral.

A través de criaturas fantásticas, animales simbólicos y personajes híbridos, Miguel Scheroff plantea una reflexión sobre los límites entre realidad y ficción. El título de la muestra remite a las fórmulas tradicionales que abren los relatos orales, 'Érase que se era', e invita al visitante a adentrarse en un territorio donde lo maravilloso no funciona como una vía de evasión, sino como una herramienta crítica desde la que observar el presente.

Mediante una pintura de gran intensidad matérico-cromática, el artista transforma lo aparentemente irreal en una imagen verosímil, capaz de revelar miedos, deseos y contradicciones contemporáneas.

Sus obras construyen un universo de gran potencia visual en el que la fantasía se convierte en una forma de conocimiento y en una manera de interrogar aquello que entendemos por realidad.

Para esta ocasión, Scheroff ha realizado además una intervención site-specific concebida especialmente para el Torreón Fortea. La propuesta establece un guiño a uno de los grandes referentes del patrimonio aragonés: los tapices conservados en el Museo de La Seo de San Salvador de Zaragoza. Desde la idea del tapiz como objeto artístico, simbólico y envolvente, el artista despliega un bosque fantástico que rodea al espectador y lo invita a adentrarse en su propio cuento maravilloso.

Con motivo de la exposición, el Ayuntamiento de Zaragoza ha programado también visitas guiadas y distintas actividades. Entre ellas destaca 'Mitos y leyendas Scheroffianas', que tendrá lugar el 27 de junio, coincidiendo con La Noche en Blanco.

Esta actividad propondrá un encuentro singular con algunas de las obras de la exposición, abordando no solo la trayectoria del artista, su técnica y sus temas principales, sino también los referentes, relatos e inspiraciones que se encuentran en el origen de cada una de las piezas seleccionadas. La actividad será de acceso libre hasta completar aforo.

SOBRE MIGUEL SCHEROFF

Miguel Scheroff (Navas de Tolosa, Jaén, 1988) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, cursó parte de sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid gracias a una beca Séneca y obtuvo un Máster en Arte: Idea y Producción por la Universidad de Sevilla.

Su trayectoria incluye más de veinte exposiciones individuales y una amplia participación en exposiciones colectivas. Su obra se ha presentado en contextos nacionales e internacionales, como Miami, Suiza, Alemania, Italia, Líbano, Dubái, Marruecos, China, Corea, Japón y México, consolidando así su presencia en la escena del arte contemporáneo.

Ha participado en ferias como ARCO, JustMad, UVNT, MARTE, Hybrid, Art Madrid, Estampa, CAN, ART021 Shanghái, Art Busan y KIAF Seúl, con galerías como Mayoral, Renace, Kir Royal, César Sastre y Yusto Giner, que actualmente lo representa.

A nivel institucional, su trabajo se ha mostrado en espacios como La Casa Encendida, CAC Málaga, La Madraza de Granada, el Centro del Carmen de Valencia, el MEAM de Barcelona y el Museo de la Calcografía Nacional de Madrid.

Entre sus reconocimientos figuran residencias y ayudas a la producción, así como premios de pintura como el Premio DESENCAJA, el Primer Premio en el XII Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada, el Premio Internacional de Pintura Ciudad de Martos y el Premio de Adquisición FIGURATIVAS 6, además de otros galardones, menciones honoríficas y selecciones.