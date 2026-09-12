Miles de personas disfrutan del Día del Deporte en la Calle en la plaza del Pilar

Día del Deporte en la Calle. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar de Zaragoza se transforma este fin de semana, durante el sábado y el domingo, en un gran escenario deportivo con motivo del Día del Deporte en la Calle, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte. La edición 2026 da continuidad al formato de dos jornadas estrenado el pasado año, consolidando esta cita como uno de los grandes acontecimientos de promoción de la actividad física y el deporte en la ciudad.

El concejal de Deportes, Félix Brocate, ha destacado la gran presencia de vecinos, especialmente de familias, que han disfrutado de la primera jornada de este fin de semana en el que, en palabras de Brocate, "Zaragoza respira deporte y demuestra una vez má por qué hemos conseguido ser Capitalidad Europea del Deporte".

Durante ambos días, la Plaza del Pilar y su entorno acogen más de 13 horas de actividad deportiva, con un horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas en ambas jornadas. Tal y como ha explicado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, el evento vuelve a reunir a decenas de entidades y federaciones deportivas para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de descubrir y practicar diferentes disciplinas deportivas de una manera abierta, gratuita y participativa.

La edición 2026 cuenta con la participación de 59 entidades deportivas, que desarrollan 68 talleres y actividades deportivas y divulgativas, dirigidas a personas de todas las edades y niveles de habilidad. La programación incorpora propuestas de deporte de base y federado, actividades recreativas y de ocio, así como iniciativas orientadas a la inclusión, la salud, la participación intergeneracional y la atención a colectivos vulnerables.

Entre las disciplinas que pueden practicarse se encuentran, entre otras: actividad con soporte musical, fitness, agility, ajedrez, aquavolei, bádminton, baile deportivo, balonmano, baloncesto 3x3, béisbol, ciclismo, datchball, deportes de lucha, escalada, fútbol americano, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia de mantenimiento para senior, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, hockey, hockey línea, judo, juegos tradicionales, kárate, lacrosse, nordic walking, orientación, patinaje, petanca, psicomotricidad, remo, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol, natación, waterpolo, piragüismo, boxeo y pickleball.

Los diferentes talleres permiten acercar la práctica deportiva a todos los públicos, incorporando también actividades inclusivas para personas con discapacidad o movilidad reducida, así como propuestas dirigidas a colectivos que pueden encontrar en el deporte una herramienta de participación, integración y transformación social.

El programa se estructura en seis grandes categorías, que permiten organizar la oferta y facilitar que cada participante encuentre actividades adaptadas a sus intereses y necesidades: Deporte, recreación y ocio; Deporte educativo; federado y de base; inclusivo y dirigido a colectivos vulnerables; intergeneracional; Deporte y salud.

NUEVA WEB

Una de las novedades de esta edición es el estreno de una nueva página web del Día del Deporte en la Calle, con un diseño más atractivo, accesible y visual, que permite consultar de una manera mucho más sencilla toda la información del evento.

La programación está sectorizada por días y franjas horarias, facilitando que los ciudadanos puedan localizar rápidamente las actividades que más les interesen, conocer sus horarios y planificar su visita a la Plaza del Pilar durante las dos jornadas. Toda la información, programación y horarios están disponibles en 'www.zaragozadeporte.com/deportecalle'.

La edición 2026 tiene además un significado especial con motivo de la celebración del 35 aniversario de Special Olympics, entidad que tendrá un papel destacado dentro del Día del Deporte en la Calle como reconocimiento a la importancia del deporte inclusivo en Zaragoza y a la estrecha colaboración que durante años ha mantenido con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Como actividad diferencial de esta edición, y con carácter previo al inicio del programa deportivo, Special Olympics ha protagonizado un desfile de bandera por las calles de Zaragoza, con salida en la Plaza de España y recorrido por la calle Alfonso hasta la Plaza del Pilar.

En este acto han participado más de 300 personas entre deportistas, familias y voluntarios, procedentes de diferentes centros de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud, entre otros.

El Día del Deporte en la Calle 2026 refuerza así su vocación de ser un evento referente en la promoción del deporte para todas las edades, fomentando una vida activa y saludable y acercando la práctica deportiva a la ciudadanía en uno de los espacios más emblemáticos de Zaragoza.

La actividad física no solo contribuye a mejorar la salud y el bienestar, sino que también favorece valores como la igualdad, el respeto, la convivencia y la integración social. En este sentido, el evento vuelve a apostar por un modelo de deporte abierto, participativo e inclusivo, en el que todas las personas puedan encontrar una actividad con la que disfrutar y descubrir nuevas formas de mantenerse activas.