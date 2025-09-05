La Milla Delicias Ibercaja Ciudad de Zaragoza celebra su 40 aniversario como cita referente del atletismo

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Milla Urbana Delicias Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, la más antigua de España en esta distancia, y que en esta edición celebra su 40 aniversario, tendrá lugar este sábado, 6 de septiembre, convirtiéndose en una de las citas indispensables del atletismo en Aragón.

La organización corre a cargo de la sección de atletismo del Stadium Casablanca, en colaboración con la sociedad municipal Zaragoza Deporte. Se disputará en el habitual circuito de Vía Universitas del barrio zaragozano de Delicias sobre la distancia de 1.609 metros.

Se trata de un recorrido totalmente llano, entre los cruces con las calles Barcelona y Bardají, en el que los atletas profesionales alcanzan ritmos altísimos.

El evento se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente de la Junta Municipal de Delicias, Chema Giral; el director de la prueba, Víctor Aured; la responsable de Patrocinios de Ibercaja, María Frago; y el atleta Eduardo Menacho, que parte como uno de los principales favoritos. Menacho es campeón de España en 10.000 metros, quinto clasificado en la Copa de Europa de 10.000 y subcampeón de España de 3.000 metros en pista cubierta.

Entre los atletas profesionales que optarán a los primeros puestos destacan figuras nacionales de máximo nivel, como Eduardo Menacho, Jorge David Torre, Carlos Zárate o Marcos Crespo en categoría masculina, y Cristina Espejo, Sandra Labarta, Greta Guerrero, Isabel Linares o Paloma Aznar en femenina.

La prueba comenzará a las 21.00 horas con la disputa de la milla popular. A continuación tendrá lugar la milla cadete-juvenil, la autonómica y la de veteranos. A las 21.50 y a las 22.10 horas llegarán los platos fuertes, con la milla internacional femenina y la milla internacional masculina.

UNA CITA IMPRESCINDIBLE

Desde que la ganaron en su primera edición en 1984 el catalán Fernando Díaz y la aragonesa Montse Abello, la Milla Urbana Delicias Ibercaja Ciudad de Zaragoza se ha convertido en una cita tradicional en el calendario y la decana nacional de las pruebas de la distancia anglosajona de 1.609 metros de longitud. Desde entonces se la han llevado las grandes estrellas del mediofondo nacional.

En hombres destacan los cinco triunfos del zaragozano Toni Abadía y los cuatro de Roberto García junto a los tres del sevillano Manuel Olmedo. También se la llevaron Abel Antón, Carlos García, Juan Carlos Higuero o Arturo Casado, aunque siempre se recordará el triunfo de Fermín Cacho en 1988.

Cuatro años más tarde el soriano protagonizó un triunfo histórico para el deporte español al conquistar la medalla de oro en el 1.500 de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

En mujeres acapara en el historial de Delicias tres triunfos la cántabra Zulema Fuentes Pila con la belga Anya Bugse y la zaragozana Isabel Macías. Dos triunfos los consiguieron la aragonesa Montse Abello, Solange Pereira, Jaqueline Martín y Kambouchia Soud.

Otras estrellas ganadoras fueron la palentina Marta Domínguez, Esther Guerrero, Maite Zúñiga y las oscenses Elian Périz y Cristina Espejo.