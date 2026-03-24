El Ministerio de Cultura y la FEMP entregan los premios de animación a la lectura a 40 bibliotecas municipales de Aragón - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez; y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, han entregado los premios de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner en su XXV edición a 40 bibliotecas municipales de Aragón.

El acto ha contado con la presencia de los alcaldes y bibliotecarios de los municipios galardonados con los diez mejores proyectos de los 562 presentados.

En concreto, en Aragón, se han reconocido 40 propuestas presentadas por bibliotecas municipales de la comunidad autónoma, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 111.110,8 euros. Además, los proyectos 'RecoLECTORES' de Alagón (Zaragoza) y 'Los infinitos verbos del libro' de Gelsa (Zaragoza) reciben 10.000 euros cada uno, al haber resultado galardonados entre los diez mejores.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que estos premios "distinguen la tarea de las bibliotecas de dinamización cultural a lo largo y ancho de España; siempre con nuevas ideas, con talento y con generosidad. Porque las bibliotecas públicas sois la principal garantía de cumplimiento de los derechos culturales, la gran puerta a la cultura y el más eficaz antídoto contra la desigualdad, sobre todo en el medio rural y en municipios pequeños y medianos en toda España".

Ha añadido que "las bibliotecas son lugares gratuitos, horizontales, democráticos; nada de lo que nos atemoriza o daña tiene razón de ser en el interior de una biblioteca, porque la biblioteca es un espacio seguro, donde recobramos la ciudadanía y ensayamos la felicidad y la calma en nuestra vida cotidiana".

OBJETIVOS

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, convocada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la FEMP, ha premiado proyectos de animación a la lectura, con especial atención a aquellos que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura, a los sectores más desfavorecidos socialmente, así como a la población con discapacidad, adultos mayores, personas enfermas, y también las acciones para la alfabetización digital y aquellas que incentivan la convivencia social e intergeneracional.

Asimismo, se ha valorado la realización de actividades que promueven la concienciación medioambiental. El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha contado con una inversión total de 1,1 millones euros.

A lo largo de las 25 ediciones del Programa, se han presentado a estos premios más de 15.000 proyectos y han participado 2.500 municipios.

Esta iniciativa es clave en la promoción del acceso al libro y la lectura, en tanto que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

PREMIO ESPECIAL

Los proyectos a los que se les ha otorgado un premio especial reciben 10.000 euros, que serán destinados principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas para las bibliotecas públicas.

Dos de los premiados son de Aragón. En concreto el de Alagón (Zaragoza), por el proyecto 'RecoLECTORES', con el que a partir de la lectura en voz alta y los clubes de lectura, ha logrado atraer a públicos diversos mediante talleres creativos y propuestas como viajes literarios.

El otro es el de Gelsa (Zaragoza), por el proyecto 'Los infinitos verbos del libro', que destaca por la diversidad y originalidad de sus actividades, con iniciativas como bibliobici, bibliopiscina, bibliorío y proyectos innovadores de creación y participación.

Además de estos diez premios especiales, se ha distinguido a otras 321 bibliotecas, por sus planes de animación a la lectura, con cerca de 2.800 euros de premio cada una.

El proceso de selección se ha llevado a cabo en función de criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Esta campaña persigue conseguir que la lectura rompa todas las brechas estructurales y se convierta en un hábito social real.