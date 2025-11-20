El ministro del Interior afirma que la seguridad está "muy garantizada" en Teruel: seis agentes por cada mil habitantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil, a 20 de noviembre de 2025, en Utrillas, Teruel (España). - Javier Escriche - Europa Press

UTRILLAS (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la seguridad está "muy garantizada" en la Comunidad Autónoma de Aragón, con casi 3.200 efectivos de Guardia Civil desplegados, también en la provincia de Teruel, donde desarrollan su actividad 684 de ellos y cuenta con seis agentes policiales por cada mil habitantes.

Grande-Maraska ha asistido este jueves a la inauguración del nuevo cuartel de Guardia Civil en Utrillas (Teruel), donde ha desgranado el despliegue de la Benemérita en la provincia, con 684 efectivos, una de las plantillas "más nutridas" de su historia, que se suma a 131 agentes de Policía Nacional.

El resultado, ha manifestado el ministro del Interior, refleja un aumento en el número de efectivos de la provincia de Teruel hasta un 1,4 por ciento desde 2018. No obstante, ha reconocido que "necesitamos mucho más".

En siete años, ha continuado Grande-Marlaska, "hemos logrado revertir la pérdida de más de 300 efectivos en Aragón que se había producido en las legislaturas precedentes, 50 de ellos en las tierras turonenses".

De acuerdo a los datos publicados en el pasado mes de septiembre, la provincia de Teruel presenta un índice de seis agentes policiales por cada mil habitantes. Ha contrapuesto esta cifra a la media nacional, 3,9 agentes por cada mil habitantes. Una media, ha apostillado, en la que también se sitúa la Comunidad Autónoma de Aragón.

En este sentido, ha defendido que "hay que valorar las circunstancias de cada provincia, por ejemplo, cómo están los núcleos urbanos, para así interpretar los datos en ese sentido".

"Puedo aseguraros que todas y todos los residentes en esta provincia, por supuesto, y también aquí en Utrillas, contáis con un eficiente servicio público de seguridad y vamos a garantizar que así sea, a pesar las circunstancias contingentes que ha dicho el alcalde, pero evidentemente vamos a conseguirlo", ha pronunciado Grande-Marlaska.

CRIMINALIDAD

El titular de Interior ha agregado que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2025, la criminalidad convencional se ha reducido en un 1% respecto al mismo periodo del año pasado en la provincia de Teruel y la tasa de criminalidad se sitúa en 29,7 delitos e infracciones penales por cada mil habitantes, es decir, 21 puntos por debajo de la tasa total nacional que es de 50,7 infracciones por cada mil habitantes.

A su juicio, estas cifras respaldan la afirmación de que España "es uno de los países más seguros del mundo" y que "pocos lugares hay en el planeta más seguros y protegidos que estas localidades de Teruel".

Por último, ha indicado que los datos aportados sobre seguridad en la provincia de Teruel son fruto, en gran medida, "del esfuerzo, preparación profesional y compromiso con el servicio público de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

MÁS EFECTIVOS

Una de las reclamaciones del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, en la inauguración del nuevo cuartel ha sido dotar al cuartel del municipio y de toda la provincia de los efectivos suficientes para garantizar la seguridad en el territorio. Ha precisado que, en la actualidad, hay cuatro agentes cuando debería haber 12.

A este respecto, el ministro del Interior ha recalcado su compromiso "absolutamente firme" con parte del territorio vaciado de España, donde "estamos incrementando las plantillas". En el caso concreto de Utrillas, Grande-Marlaska ha comentado que el hecho de que solo haya cuatro agentes de una dotación de 12 responde a "circunstancias contingentes muy concretas", aludiendo a bajas laborales y de paternidad.

"Estamos trabajando también para que estas situaciones puedan encararse con comisiones de servicio u otras posibilidades de actuación que no vayan en detrimento del servicio integral y completo", ha aclarado el ministro del Interior.