Minuto de silencio por el subinspector fallecido por una mochila bomba en Oviedo

1133313.1.260.149.20261112144919 Los agentes han rendido homenaje a Juan José Rodríguez Rodríguez, muerto el martes durante una intervención policial en la que también resultó herido grave un compañero del Tedax. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha celebrado este jueves a las 12.00 horas un minuto de silencio en memoria del subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez Rodríguez, destinado en Asturias y fallecido el pasado martes, 10 de noviembre, durante una intervención policial en Oviedo en la que explotó una mochila bomba.

El homenaje ha tenido lugar en la escalinata de acceso principal de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en Zaragoza, donde agentes del cuerpo han guardado silencio en recuerdo de su compañero, en un acto de condolencia y reconocimiento por su fallecimiento en acto de servicio.

Rodríguez pertenecía a la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional en Asturias. La explosión se produjo en el barrio ovetense de Villafría, después de que los agentes acudieran a un inmueble tras un tiroteo en el que una joven de 17 años había resultado herida de bala.

Durante la intervención, los policías localizaron una mochila sospechosa en el rellano del edificio y alertaron a la unidad canina y a los especialistas en desactivación de explosivos (Tedax). El artefacto detonó cuando los agentes trataban de retirarlo para evitar riesgos a los vecinos. La deflagración causó la muerte del subinspector y de su perro, y dejó herido de gravedad a otro agente del Tedax.

La Policía Nacional mantenía el miércoles un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto responsable de los hechos, que había sido identificado por los investigadores.