Mobility City invita a reflexionar sobre las urbes del futuro en su nueva muestra: 'Ciudades a escala humana'

La nueva exposición 'Ciudades a escala humana' puede visitarse en Mobility City, en Zaragoza. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Ciudades a escala humana' es el título de la nueva muestra que puede visitarse en Mobility City, en Zaragoza, hasta el 31 de enero, en la que se invita a reflexionar sobre las urbes del futuro y a descubrir, a través de figuras de Playmobil, cómo distintas ciudades del mundo están transformando sus espacios urbanos para crear entornos accesibles, saludables y habitables.

La muestra, organizada en colaboración con Bici Lab Andorra, se ha presentado este martes en un acto que ha contado con la presencia del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, el cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González, el director de Mobility City, Jaime Armengol, y el comisario de 'Ciudades a escala humana', Eduard Tarrés.

Procedente del museo de la bicicleta Bici Lab Andorra, la exposición llega a Zaragoza, donde propone un recorrido por distintas experiencias internacionales que demuestran cómo el urbanismo y la movilidad pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Así, a través de casos reales, los visitantes descubrirán iniciativas relacionadas con la planificación urbana, el impulso de la bicicleta, la integración del transporte público o las nuevas fórmulas de movilidad compartida.

El director general de Fundación Ibercaja ha indicado que esta exposición "se ha hecho pensando en ese futuro, en las nuevas generaciones", coincidiendo, además, con las fiestas navideñas, porque serán los niños de hoy "los que van a heredar nuestras ciudades".

Mobility City, ha continuado José Luis Rodrigo, "se ha consagrado como el lugar de referencia para el debate de la nueva movilidad, que tiene que ser sostenible, conectada y llegará a ser autónoma por varios factores, principalmente por la seguridad".

No obstante, Mobility City "no se creó solamente para que hubiese un debate sobre la movilidad, sino cómo va a afectar en las ciudades esta nueva movilidad", ha comentado Rodrigo. Por tanto, ha agregado, "lo único que nos queda es preparar las ciudades para que los niños y los jóvenes sepan cuidarlas de la misma manera o mejor que la cuidamos nosotros".

NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD

La exposición pone el foco en ejemplos internacionales como Curitiba, referente en planificación urbana; Copenhague, reconocida por su apuesta por la bicicleta; Vancouver, pionera en servicios de movilidad compartida; o Zúrich, ejemplo de integración del transporte público.

Lejos de plantear modelos que deban reproducirse de forma literal, la muestra utiliza experiencias para generar reflexión sobre los retos de las ciudades actuales y sobre las oportunidades para avanzar hacia entornos más sostenibles centrados en las personas.

Todas estas propuestas se conectan además con la realidad de Zaragoza, mostrando avances que ya se han producido en la ciudad y abriendo el debate sobre los desafíos futuros relacionados con la movilidad urbana, la conexión entre barrios o la reducción de la dependencia del vehículo privado.

Por su parte, el cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González, ha recordado que la idea de esta exposición nació porque "estamos haciendo ahora el nuevo planeamiento urbanístico, había muchas inquietudes y queríamos que la ciudadanía participase en cómo tiene que ser el modelo de ciudad presente y futuro".

En su opinión, "esta exposición nos permite explicar grandes cuestiones y debates que se encuentran en el día a día de las ciudades con ejemplos muy realistas". De hecho, Sergi González ha reconocido que 'Ciudades a escala humana', que ha estado abierta durante un año, "nos ha hecho incrementar los visitantes de una manera muy importante, con familias y colegios".

Para el cónsul mayor de Andorra la Vella, "el urbanismo no debe consistir únicamente en ordenar calles, sino en planificar una ciudad pensada para las personas".

El comisario de la muestra, Eduard Tarrés, ha destacado la "evolución, transformación y adaptación" de 'Ciudades a escala humana' "al nuevo espacio y a la nueva ciudad donde tiene que o pretende hacer reflexionar a la gente, en especial a los más pequeños". Precisamente por el público al que se dirige en mayor medida, "utilizamos el Playmobil".

"No es casual, sino que interpela directamente a los más pequeños, conscientes de que son los ciudadanos del presente y que ellos van a ser los herederos de estas ciudades y las tienen que hacer suyas, tienen que decidir cómo quieren que sean los espacios donde viven y donde van a vivir", ha explicado Tarrés.

Ha apuntado que la exposición presenta "distintos modelos de ciudad, cada uno con sus virtudes, pero también con sus defectos y que quien decide cómo tienen que ser esas ciudades somos las personas. Todos podemos tener este derecho a voto, a opinar cómo queremos que sea el espacio donde vivimos".

EXPERIENCIA DIVULGATIVA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Uno de los principales atractivos de la exposición son sus dioramas urbanos en miniatura, que recrean algunas de las ciudades protagonistas y permiten descubrir de forma visual sus características y soluciones de movilidad.

Entre ellos, se expone un diorama réplica en Playmobil del Puente Zaha Hadid. La experiencia se complementa con varios espectáculos de videomapping proyectados sobre algunas de estas construcciones.

Asimismo, la muestra incluye una colección de vehículos en miniatura, entre ellos modelos clásicos y vehículos de reparto que durante décadas formaron parte del paisaje urbano de numerosas ciudades, así como una selección de bicicletas singulares pertenecientes a la colección de Bonaventura Riberaygua Sasplugas.

Su presencia permite subrayar el papel de la bicicleta como medio de transporte sostenible, saludable y cada vez más integrado en la movilidad cotidiana.

BICI LAB ANDORRA LA VELLA

Bici Lab es un espacio en Andorra La Vella que ha nacido con la misión de explorar todas las potencialidades de la bicicleta en el mundo de hoy en día, desde la vertiente deportiva, económica, de movilidad y de salud. Un centro que funciona como museo de la bicicleta y la tecnología, como espacio de reflexión para explorar la bicicleta y sus beneficios en la movilidad, y como espacio de diálogo y debate de la bicicleta.