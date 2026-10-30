Los Monasterios y la Hospedería de San Juan de la Peña recuperan este sábado su actividad habitual

Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Juan de la Peña (Huesca) recupera su normalidad este sábado en sus instalaciones tras el parón obligatorio motivado por el incendio de las Peñas de Riglos que se declaró el 10 de agosto y se alargó hasta el 12 de septiembre.

Con la reapertura, se recuperarán el servicio de restauración y cafetería en la Hospedería, así como las visitas guiadas al Monasterio Viejo y las visitas al Monasterio Nuevo y al Centro de Interpretación, ubicado en este último.

Durante el puente, los horarios de visita serán de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas el sábado, de 10.00 a 17.00 el domingo y de 10.00 a 14.00 horas el lunes.

Una vez finalizado el puente y hasta el próximo mes de marzo, el horario será de 10.00 a 14.00 entre semana y los domingos, y de 10.00 a 17.00 horas los sábados.

La reapertura de la hospedería coincide con el inicio del periodo de cierre invernal del alojamiento, que se prolongará entre noviembre y marzo. Por este motivo, durante estos meses no estará disponible la pernoctación en las 25 habitaciones de la hospedería.

La reapertura permite además volver a visitar el Monasterio Viejo, que alberga el Panteón Real. El pasado lunes, el Gobierno de Aragón devolvió a este espacio los restos de los primeros reyes aragoneses y de otros miembros del linaje real, que habían sido trasladados al Museo de Huesca el 13 de agosto ante la amenaza del incendio de Las Peñas de Riglos.