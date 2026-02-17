El montaje de una obra del Festival Zaragoza Luce inhabilita la estación de Bizi de plaza de España hasta el lunes

Archivo - Bizi Zaragoza. - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El montaje de una de las instalaciones del Festival Zaragoza Luce obligará a inhabilitar la estación de Bizi ubicada en la plaza de España que no se podrá usar de manera íntegra hasta el próximo lunes, 3 de febrero.

Quedan disponibles, no obstante, 23 anclajes para su utilización habitual. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se recomienda, en caso necesario, el uso de otras estaciones próximas, como las de San Pedro Nolasco, Teatro Romano o Conde Aranda/Cesar Augusto.

Se puede acceder a más información en la web 'https://bizi.zaragoza.es/es/node/329'.

El Festival Zaragoza Luce se celebra del 19 al 22 de febrero y ofrecerá 12 intervenciones lumínicas que se podrán disfrutar en distintos puntos de la ciudad. Este viernes, día 20, reunirá a expertos internacionales analizan el papel de la luz como herramienta de transformación urbana.