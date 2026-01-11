Montero (Podemos) pregunta a Alegría si viene a Aragón a "tapar la corrupción" del PSOE

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (c), la secretaria política de Podemos, Irene Montero (3i), la candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea (4i), el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde (2i) - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha preguntado este domingo a la secretaria general del PSOE Aragón y candidata de este partido a la Presidencia del Gobierno autonómico, si ha venido a Aragón "a defender esta tierra o a tapar la corrupción del PSOE".

Montero ha participado en un evento público en el Centro Cívico de La Almozara, en Zaragoza, donde Podemos ha reunido a unas trescientas personas.

Montero ha pedido al Gobierno de Aragón que suspenda antes del 8 de febrero, fecha de celebración de las elecciones autonómicas, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) del proyecto del Clúster del Maestrazgo. A su juicio el proyecto del Maestrazgo está "manchado por la corrupción" del PSOE y plantea "graves riesgos medioambientales para el territorio y la población", criticando que "el PSOE le dé luz verde y PP y Vox no digan nada".

Ha equiparado el Clúster del Maestrazgo con el proyecto del 'hub' de Defensa y el Plan Pirineos, que impulsa el Gobierno de Aragón, también con la privatización de la sanidad, añadiendo que el PP representa "la peor corrupción".

La dirigente de Podemos ha recordado que Podemos hace la campaña electoral "sin pedir un euro a los bancos". Ha considerado que "la derecha corrupta está intentando imponernos un régimen de terror y sufrimiento" y ha enfatizado que Podemos no tiene "ninguna deuda pendiente con ninguna gran empresa ni banco que luego nos vaya a pedir que defendamos Mercosur o el Clúster del Maestrazgo: Somos la única fuerza que va a defender lo que es justo".

"En los momentos difíciles nosotras estamos donde hay que estar, no nos compran, defendemos nuestros principios éticos y la dignidad de todas las personas" frente al "poder imperial, salvaje y criminal de los fascistas que se están queriendo imponer otra vez en el mundo".

También ha manifestado: "Lo que está pasando en la otra punta del mundo nos puede pasar a nosotras" y que "todo el mundo estamos en peligro", en alusión al "dominio imperial" y "el secuestro" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo que ha comentado que "ahora van a por Irán", donde "hay millones de mujeres que llevan años construyendo sus propios procesos, intentando liberarse con el silencio de los lacayos de Estados Unidos".

Ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por saludar al presidente sirio, "ex terrorista del ISIS". Montero ha pedido la salida de España de la OTAN y ha reivindicado "más feminismo, más ecologismo y más justicia social".

"DESDE EL PRIMER MINUTO"

Ha intervenido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha elogiado "el trabajo bien hecho" por Podemos contra el Clúster del Maestrazgo, cuyos responsables en Aragón "estuvieron allí desde el primer minuto" porque el proyecto "no se sostenía" al ser una iniciativa "extractivista, para robar las riquezas a las aragonesas".

Ione Belarra ha exigido "unos valores mínimos de humanidad, de respeto al otro", señalando que "los palestinos han vivido el peor genocidio del siglo" y lamentando que "lo que reina en el mundo es la ley del más fuerte, la mayor crudeza de un fascismo que se está imponiendo a través de la política de Trump", asegurando: "Nadie va a venir a salvarnos del fascismo, al fascismo solo se le puede combatir con firmeza y con la movilización social" por parte de "la gente decente y con humanidad".

Ha criticado al presidente norteamericano, Donald Trump, por "ir a Venezuela a secuestrar a un presidente soberano de un país soberano", quejándose de que "nadie mueve un dedo" y de que es "lo mismo que han hecho en Gaza", añadiendo que lo han impulsado "los mismos que están detrás de la amenazas a Colombia y México, que piensan que e mundo es suyo y que es una tierra con recursos naturales a su disposición y la gente que vive en esta tierra les da igual, sea Venezuela, Palestina o Aragón" ya que su interés es "extraer recursos colonialmente".

"Tenemos una derecha lacaya y lamebotas, tenemos unos privilegiados que son cipayas, lamebotas del poder americano", ha aseverado Ione Belarra, quien ha incluido a PP y Vox, que "son corrupción, son mentiras", indicando que la dirigente del PP Isabel Díaz Ayuso "vive en un piso pagado con dinero negro", lo que "ya sabíamos".

Ha dicho que Podemos tiene "cero casos de corrupción desde que nació" y que "hay una izquierda limpia", tras lo que ha criticado al PSOE y "las llamaditas para que el Clúster del Maestrazgo y Mina Muga se hicieran", apuntando que "Cerdán y Ábalos eran los que mandaban en el partido". "La corrupción hay que denunciarla la haga el PP o el PSOE", a quienes ha exigido: "Dejad de meter la mano en la caja".

ARAGÓN "VALIENTE"

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha tildado de "corrupto" al PSOE y ha defendido al Aragón "valiente, con memoria, con dignidad y que no se rinde ante los poderosos".

Goikoetxea ha expresado que "los 50 años de alternancia de PP y PSOE en la Comunidad han dejado un reguero de presuntos casos de corrupción" siendo el principal el del Clúster del Maestrazgo, contra el que Podemos ha presentado una denuncia en la Fiscalía.

"Estamos en un momento en el que no se puede ser tibia", aunque "señalar a los corruptos es difícil", para afirmar: "Nosotras no callamos cuando vemos que están intentando implantar macro proyectos de centros de datos y el Clúster del Maestrazgo".

A su juicio, "parece que algunos han convertido las instituciones en gestorías para sus negocios" y "las empresas energéticas han convertido los Gobiernos autonómicos en su cantera".

También ha intervenido la ex coordinadora general de Podemos Aragón, Marta de Santos, quien ha asegurado que el Clúster del Maestrazgo "es uno de los casos punteros de supuesta corrupción", que su partido ha denunciado desde 2021, cuando gobernaban en el cuatripartito de Javier Lambán.

Este es un proyecto que ocupa 60.000 hectáreas de "una de las zonas emblemáticas de Aragón, como si fuera Monte Perdido" y constituye "un grave atentando medioambiental", ha continuado De Santos, quien ha planteado: "Renovables sí, pero no así".

Ha dicho que la única razón para impulsar el proyecto del Maestrazgo "es el lucro" y ha recordado que cuando Podemos gobernaba -ella fue directora general de Cambio Climático y Diego Bayona, de Medio Natural-- elaboró un informe desfavorable "y a partir de ahí el escándalo, las broncas, las presiones", y el entonces consejero del área, Joaquín Olona, afirmó que el informe del Instituto de Gestión Ambiental saldría positivo y anuló un informe anterior del INAGA.

"Es el PSOE, en el Gobierno -central-- con Sumar quienes avalan este proyecto y, por tanto, huele a corrupción", ha proclamdo Marta de Santos, quien ha recalcado que "las presiones han sido bestiales" y les han ofrecido "de todo".

"PIE EN PARED"

En representación de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde ha criticado al presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, por "rendir pleitesía al psicópata Donald Trump" mientras otros han decidido "poner pie en pared y decir 'basta".

Ha dicho que hay una crisis medioambiental "sin precedentes" porque "han decidido arrasar con todo para continuar saqueando los recursos naturales", poniendo el ejemplo de Venezuela y Groenlandia, tras lo que ha considerado que, en Aragón, PP y Vox están "destruyendo el medio ambiente de manera sistemática en el Maestrazgo, el Pirineo y el Moncayo" con "una política sistemática planificada de destrucción ambiental".