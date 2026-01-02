Monzón (Huesca) experimenta un crecimiento poblacional de máximos históricos

Cartel municipal con los datos de aumento de población de Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos definitivos del padrón de habitantes correspondientes a 1 de enero de 2025, que sitúan a Monzón, con 18.525 habitantes, como la tercera localidad que más ha crecido en Aragón, tras Zaragoza y Huesca, manteniéndose con holgura como la segunda ciudad de la provincia de Huesca.

La capital mediocinqueña está en máximos históricos con un crecimiento de un 5% en los últimos tres años pasando de los 17.839 habitantes a los 18.525. En el último año han sido 373 los nuevos empadronados, es decir, un 2,19% más.

El alcalde, Isaac Claver, ha considerado que "vivimos un momento fuerte y se consolida una tendencia positiva desde que estamos gobernando --el periodo 2015-2018 descendió la población--.

"En Monzón atraemos inversiones y las empresas locales también están creciendo, generándose por tanto más puestos de trabajo, tal y como confirman los datos de desempleo, que son los más bajos de los últimos 20 años. Cuanto más trabajo hay, mayor atracción de población, y este crecimiento refuerza nuestra economía local".

"Por tanto, esta tendencia positiva con la estabilidad institucional refuerza la posición de nuestra ciudad, en la que contamos con importantes proyectos que van a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos como el segundo Instituto, el parque de Bomberos, la Azucarera, la reforma integral de la calle Calvario o la terminación de la urbanización del Paseo San Juan Bosco."

"La imagen que proyecta la ciudad es muy positiva como se viene reflejando en los medios de comunicación en la que destacan, por ejemplo, la consecución la Declaración de Fiesta de Interés Turística Nacional para el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón o el Premio Nacional de Calidad 2025 por un desarrollo urbano sostenible e inclusivo", ha añadido el alcalde.

Los datos confirman la imagen de la ciudad donde a falta del mes de diciembre la ciudad cuenta con 764 desempleados en noviembre de 2025, frente a los 797 de hace un año.