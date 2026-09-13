Monzón presenta a sus Zagalas, Zagal, Zagaletas y Zagaletes de las fiestas de San Mateo 2026

Presentación de Zagales y Zagalas en las fiestas patronales de San Mateo 2026, en Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN.

MONZÓN (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La plaza Mayor de Monzón se ha llenado este sábado para asistir al gran acto de los preliminares de las fiestas de San Mateo, como es la presentación a la ciudad de las Zagalas, Zagal, Zagaletas y Zagaletes y la lectura del pregón, a cargo de José Luis Sanjuán 'Guani', quien ha desplegado todo su ingenio repasando su trayectoria profesional, deportiva, social y familiar a base de rimas y anécdotas.

Ha presentado la gala Javier Segarra, que cumplía 14 años, y la actuación musical ha corrido a cargo de Lola Moreno. Antes de la lectura del pregón, y una vez que Zagalas, Zagal, Zagaletas y Zagaletes estaban en el escenario, el alcalde Isaac Claver y el concejal de Fiestas, Jairo Sánchez, han respondido a una serie de preguntas en las que hablaban desde la próxima puesta en marcha de la nave Azucarera hasta la cesión gratuita de un vehículo por el Ayuntamiento, pasando por los temas festivos.

Isaac Claver ha agradecido el trabajo de "de todo el equipo de gobierno, con nuestro concejal de festejos, Jairo, que se entrega para organizar estos días únicos. Mi agradecimiento también para la comisión de festejos, Peñas, chamizos, voluntarios y para una persona muy importante como es Charo, que lleva más de 30 años organizando fiestas".

"Vaya por delante este agradecimiento y, por supuesto, también a todos los que trabajan para que podamos disfrutar de las fiestas. Su labor es esencial para que se desarrolle todo con normalidad y correctamente".

El alcalde ha añadido que "hay actos para todas las edades en unas fiestas muy participativas, completas y con una amplia variedad musical para llegar a todos los públicos. Con más de 160 actos, tenemos unas de las fiestas más completas de Aragón. Es un orgullo y una responsabilidad y las preparamos con mucho cariño para que nuestra gente y visitantes disfruten".

Por su parte, Jairo Sánchez ha indicado: "Cuando Isaac me dijo de tomar esta responsabilidad, el vértigo fue tremendo porque es una responsabilidad muy grande, sobre todo en Monzón. Porque la gente se implica mucho. Entonces lo primero que pensé era estar al nivel de la implicación de todo el mundo en las fiestas".

"No solo pasa en San Mateo, lo vemos en Carnaval, lo vemos en el Homenaje Templario a Jaime I y Guillén de Mot-rodón, lo vemos en otras tantas manifestaciones, que es precisamente lo ilusionante de trabajar en ello, en organizar ese programa, en intentar albergar en él todas las iniciativas que hay por parte, ya no de Asociaciones Peña, sino de personas que tienen ideas que hay que darles forma y posibilidades".

El pregonero, José Luis Sanjuán, se ha definido así: "Soy uno de los vuestros. Os he acompañado en vuestras celebraciones, me habéis abierto las puertas de vuestras casas, el cariño de vuestros corazones y el corazón de vuestras empresas. Cuantos momentos buenos vividos, festivales, fiestas, ferias, conciertos. Realizador de vídeo. Una forma más moderna, si queréis, que la del pintor flamenco Antoñito de las Viñas para los amigos, al que como relata la novela histórica de María Ángeles Mur, Felipe II le encargó el dibujo de la villa de Monzón. Pues eso, soy un captador paisajista contemporáneo de imágenes, pero a 25 FPS por segundo".