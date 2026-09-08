Morante de la Puebla torerará dos tardes en las fiestas del Pilar de Zaragoza y "El Mene" tomará la alternativa

Presentación de los carteles taurinos para las fiestas del Pilar de Zaragoza, en las que Morante de La Puebla toreará dos tardes - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la empresa adjudicataria de la plaza de toros de La Misericordia, Conphia Urbana S. L., han presentado los carteles taurinos para las fiestas del Pilar, un programa en el que Morante de La Puebla toreará dos tardes y también estarán Alejandro Talavante, José María Manzanares, Borja Jiménez, Sebastián Castella, Aarón Palacio, Cristiano Torres e Iker Fernández "El Mene", que tomará la alternativa.

Además, se mantienen todas las mejoras en los festejos populares --incluido el Grand Prix entre municipios de la provincia y el día de vaquillas para jóvenes de 14 y 15 años--.

"Después de todo lo que hemos trabajado y hemos sufrido para tener toros en El Pilar estamos muy contentos y muy ilusionados porque no solo vamos a tener toros, sino que viendo el cartel vamos a tener la mejor feria de los últimos años, con primeras figuras del escalafón y con toreros aragoneses", ha destacado el diputado delegado de la plaza de toros, José Carlos Tirado.

Ha agradecido tanto "la apuesta decidida y el buen trabajo" de la empresa como, muy especialmente, "todo el apoyo recibido en estos últimos meses por parte de mucha gente que verdaderamente quería lo mejor para la fiesta y para la plaza de La Misericordia".

"Son gente que sabe que la tauromaquia no es patrimonio exclusivo de nadie y que lo peor que se le puede hacer es apropiarse de ella y utilizarla como ariete político e instrumento de polarización. A todas esas personas y entidades nuestro más sincero agradecimiento, ojalá puedan disfrutar de una feria y unos festejos memorables que nos devuelvan a lo realmente son los toros y la tauromaquia: fiesta, tradición y sentimiento compartido", ha deseado Tirado.

HOMENAJE

Además, la Diputación de Zaragoza y la empresa han anunciado que la feria de El Pilar de este año rendirá homenaje a Carlos Val Carreres, excirujano-jefe de la enfermería de la plaza de toros de La Misericordia y uno de los mejores cirujanos taurinos de España.

El busto de Val Carreres aparece en el cartel de la feria y habrá otros actos de homenaje que se irán conociendo en las próximas semanas. En la rueda de prensa también han participado el empresario de Conphia Urbana S. L., Roberto Becerril, y el gerente de la empresa, Pablo Alonso.

CARTEL DE LA FERIA TAURINA DE EL PILAR

El sábado 10 de octubre habrá novillada con picadores en la que figuran los nombres de Mario Vilau, Jesús Yglesias y David Sejas con novillos de Los Maños.

Al día siguiente, domingo, será la corrida de toros con los toreros José María Manzanares, Alejandro Talavante y Cristiano Torres con toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.

El lunes, día 12, el cartel de la corrida de toros estará formado por Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y David de Miranda con toros de Juan Pedro Domecq.

Para el jueves 15 de octubre la corrida de toros la protagonizarán Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo con toros de Montalvo; el viernes, día 16, será el turno de los toreros Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Aarón Palacio con toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez Fernández.

El sábado, 17 de octubre, se podrá ver torear otra vez a Morante de la Puebla, junto a Diego Urdiales y 'El Mene' que tomará la alternativa, con toros de José Vázquez, Zalduendo, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y Carmen Lorenzo.

El domingo, día 18, se cerrará el cartel taurino de las fiestas del Pilar con la corrida de rejones a cargo de Rui Fernandes, Diego Ventura y Duarte Fernandes con toros de Ángel Sánchez y Sánchez.

También se han programado festejos taurinos populares del domingo 11 al domingo 18 de octubre, a las 08.00 horas con las tradicionales, vaquillas.

El domingo, 11 de octubre, a las 23.00 horas, será el XL Campeonato de España de Roscaderos; el lunes, 12 de octubre, a las 11.30 horas, se podrá disfrutar del Campeonato de España Goyesco de Recortes con Toros; el martes 13 de octubre, a las 11.30 horas, será el encierro de mansos; y el miércoles 14 de octubre, a las 10.00 horas, se han programado las vaquillas para menores.

El viernes, 16 de octubre, a las 23.00 horas, se ha previsto el concurso de emboladores con capones de Arriazu y especial con obstáculos para dar paso el sábado, 17 de octubre, a las 11.30 horas al Grand Prix, Campeonato de Aragón 2026 y a las 23.00 horas, el XIV Concurso de Recortes con Toros de Fuego.

Los festejos taurino concluirán el domingo, 18 de octubre, a las 11.30 horas, con el XLIII Campeonato de España de Recortadores con Anillas.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

La renovación y cambio de abonos será del 14 al 19 de septiembre; mientras que los nuevos abonos se podrán adquirir del 21 al 26 de septiembre y las entradas sueltas desde el 28 de septiembre.

Los horarios de taquilla, de lunes a viernes, son de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados de 10.30 a 13.30 horas; y los días de festejo de 10.30 a 20.00 horas.

Las entradas para los festejos populares se pueden comprar de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; y los días de festejo ininterrumpidamente desde las 7.00 horas.