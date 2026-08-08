La Morisma regresa a Aínsa en el 900 aniversario de su Carta Puebla

Las entradas para la cita bienal, que se celebrará el sábado 29 de agosto,salen a la venta el 15 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

Aínsa inicia la cuenta atrás para la celebración el próximo 29 de agosto de una nueva edición de La Morisma, la legendaria batalla librada entre moros y cristianos que tuvo lugar en la localidad en el siglo VIII y que ha terminado adquiriendo carácter histórico e identitario para Sobrarbe y para todo Aragón. Esta edición servirá de antesala al aniversario, a comienzos de 2027, de la Carta Puebla de Aínsa.

Las entradas salen a la venta el 15 de agosto en la web lamorisma.com. Como novedad, para participar como figurante se pondrá a disposición en redes sociales y grupos de whatsapp un formulario, así como presencialmente en las oficinas de turismo de Aínsa. El límite para rellenarlo será el martes 11 de agosto, contando con un cupo máximo de 450 participantes y dando prioridad a los socios de la Asociación Cultural La Morisma.

El propio formulario servirá tanto para actualizar datos como para darse de alta en la Asociación y, a continuación, formalizar la solicitud para participar en el espectáculo.

Por otro lado, "el día 14 por la tarde en el Centro Cultural se hará la preventa de entradas y ayudaremos a los usuarios a comprarlas, como todos los años. Durante esa tarde, en caso de que el cupo de 450 participantes no se haya cubierto, las personas que no sean socias podrán aprovechar para apuntarse presencialmente a la representación", ha explicado la presidenta de la asociación Isabel Bergua.

Ha añadido que "los nervios y la emoción vuelven a sentirse como parte de la tradición porque para Aínsa es la fiesta por excelencia. Ponemos toda la carne en el asador cada dos años, sin perder de vista la ilusión de mejorar y de sorprender al público".

Este es un año especial porque que se presta de antesala al aniversario, a comienzos de 2027, de la Carta Puebla de Aínsa, un documento otorgado por el Rey Alfonso I de Aragón 'El Batallador' hace 900 años.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha destacado que "gracias a este documento el pueblo consiguió derechos y privilegios que le ayudaron a desarrollarse social, económica y urbanísticamente hasta convertirse en un referente del Alto Aragón durante la Edad Media. Sumamos estos detalles históricos a una representación que ya de por sí dice mucho de nosotros, de lo que Aínsa significa para sus habitantes y de lo que queremos transmitir a todas las personas que acudan a disfrutar de la obra el próximo 29 de agosto". La propia representación incluirá un guiño a dicha efeméride.

Como en ediciones pasadas, en la de este año también se producirán relevos. Es el caso del rey cristiano, que pasa de Pedro Miguel Bernad a su hijo Miguel, o Pedro Luis Escartín, expresidente de La Morisma, que releva a Miguel Bernad en el papel de embajador cristiano.

"Hay algún cambio más que anunciaremos en las próximas semanas, y también curiosidades que se incorporan a la programación paralela del mercado medieval y las actuaciones musicales y teatrales", ha apuntado Bergua, señalando que estos días el trabajo es "a contrarreloj para concretar detalles y llegar a la fecha dejando el mínimo espacio posible a los imprevistos".

La Morisma es un acto muy destacado dentro de la historia de Aragón, pues es en Aínsa donde en el año 724 se inició la reconquista del reino. "Así lo refleja el cuartel de la carrasca con la cruz del escudo de Aragón. Una tradición que se transmite de generación a generación", ha recordado el alcalde Enrique Pueyo.

Los 150 voluntarios y el medio millar de participantes contribuirán a vivir de nuevo un acontecimiento único, "porque no hemos vivido dos morismas iguales y porque siempre hay un motivo para celebrar con emoción y alegría un capítulo que nos une a nuestro pasado y a todos los aragoneses", ha concluido.