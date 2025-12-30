Morón (Vox) cifra en más de 10 millones euros anuales el coste sanitario de la "inmigración ilegal"

El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón - VOX

ZARAGOZA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha criticado el "desinterés" del Gobierno de Aragón para informar del "coste económico y la sobrecarga de servicios sanitarios que la inmigración ilegal supone para Aragón", que ha estimado en más de 10 millones anuales.

Esta ha sido la principal queja que ha formulado en su balance de las políticas sanitarias del Ejecutivo autonómico de esta legislatura.

Morón ha apuntado que, de acuerdo con la base de datos de Usuarios del Departamento de Sanidad, en el año 2024 se han registrado con el código correspondiente a personas extranjeras en situación irregular --el denominado Código 85-- un total de 19.882 visitas en Atención Primaria; 10.253 atenciones en urgencias; y 654 intervenciones quirúrgicas.

Por ello, ha lamentado que el Gobierno de Aragón "oculte la realidad a los aragoneses y no cuantifique el coste de estos servicios", lo que ha definido como una "falta de control del gasto público".

El portavoz adjunto de Vox ha estimado que "el coste en 2024 de las consultas de Atención Primaria correspondiente a la inmigración ilegal en 1,7 millones euros; y en 1,9 millones euro el coste de las consultas en Urgencias". "Sólo entre las consultas de Atención Primaria y la asistencia en Urgencias estaríamos hablando de 3,7 millones de euros", ha sumado.

A continuación, ha hecho hincapié en las 654 intervenciones quirúrgicas, que unido a las consultas de especialistas y pruebas de diagnósticas, ha terminado cifrando "el coste sanitario de la inmigración ilegal por encima de los 10 millones de euros" en el ejercicio 2024.

OTROS USOS

"Un dineral que se podría destinar a fomentar la natalidad, a ayudar a las familias aragonesas o a mejorar los servicios públicos", ha comparado el portavoz adjunto de Vox.

Morón ha reclamado la "prioridad nacional a la hora de acceder a las ayudas sociales y a los servicios públicos", así como "el derecho de los aragoneses a saber en qué gasta el dinero de sus impuestos".

Ha reiterado al Gobierno de Aragón "transparencia" a la hora de informar del impacto económico y la "sobrecarga que la inmigración ilegal supone al sistema aragonés de Salud". Entre otras cuestiones sanitarias, Morón ha analizado que "poco ha cambiado del nefasto legado del Partido Socialista".

A su parecer "las listas de espera siguen siendo inaceptables". Ha reconocido que ha descendido la quirúrgica en algunas especialidades, pero "ha incrementado el tiempo de espera para consulta al especialista".

Otra pega que ha trasladado es que "no se ha conseguido finalizar la construcción del nuevo Hospital de Teruel" y ha calificado el estado de centros sanitarios en el medio rural como "deplorable". Ha censurado que "no se ha mejorado el sistema de compras denunciado por la Cámara de Cuentas" y que "tampoco se ha elaborado el nuevo mapa sanitarios como se prometió".