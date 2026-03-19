Morón (Vox) denuncia que "el enaltecimiento del terrorismo y el adoctrinamiento yihadista no son un hecho aislado"

Diputados de Vox han visitado este jueves la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro. - VOX

FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha denunciado este jueves que las acciones de "enaltecimiento del terrorismo y adoctrinamiento yihadista no son un hecho aislado", dado que "en 2025 hemos tenido 94 detenciones de este tipo en España, y dos de esas operaciones antiyihadistas transcurrieron en Aragón".

Morón ha hecho estas declaraciones en el municipio zaragozano de Fuentes de Ebro, donde hace dos días "fue detenido un varón en una operación de la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, que actualmente se encuentra en libertad con cargos". Ha reclamado su expulsión en el supuesto caso de que este investigado termine siendo condenado por los tribunales de la administración de justicia.

Morón ha estado acompañado por los diputados David Arranz y Juan Vidal; y por el vocal del CEP de VOX Zaragoza, Francisco Berna. Morón ha reivindicado "conservar y preservar nuestra civilización y la seguridad", dado que "hay quienes se han infiltrado en nuestra sociedad entre los inmigrantes ilegales que quieren acabar con nuestra civilización y sabemos cómo se las gastan". Ha denunciado que "pretenden imponernos una nueva civilización que no respeta los derechos humanos y mucho menos respetan los derechos de las mujeres".

El portavoz adjunto de Vox también ha reclamado "mayor agilidad en la aplicación de las órdenes de expulsión que se encuentran sin ejecutar por parte del Ministerio del Interior". Ha recordado que dicha circunstancia "sucedió en el asesinato de un sacristán en Algeciras" en enero de 2023, dado que "el asesino tenía una orden de expulsión desde hace siete meses".