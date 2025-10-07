Morón (Vox) exige inversión para la prevención de avenidas y realizar intervenciones en barrancos

Los diputados autonómicos de Vox en las Cortes de Aragón Santiago Morón y Carmen Rouco con miembros de este partido en Cuarte de Huerva. - VOX.

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha reclamado este martes al Gobierno de Aragón y la CHE "inversiones en la prevención con infraestructuras hidráulicas en los barrancos para proteger a los municipios más expuestos ante las crecidas de los ríos como son Cadrete, María de Huerva, Cuarte de Huerva y la urbanización de Santa Fe".

Unas declaraciones que han tenido lugar en Cuarte de Huerva (Zaragoza), uno de los municipios afectados por la tormenta del pasado 28 de septiembre. Morón ha estado acompañado por la diputada Carmen Rouco y por varios representantes locales de Vox.

Morón ha lamentado que "cientos de vecinos lo han perdido todo: viviendas, locales comerciales o vehículos". "No puede ser que simplemente nos dediquemos a lamentarnos y no pongamos ningún remedio para adelantarnos y prevenir estos daños", ha expuesto.

Ha trasladado su "asombro" de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) "hable ahora de hacer un estudio riguroso, porque esto nos lleva a pensar que no lo hicieron después de las lluvias de julio de 2023 que también afectaron a viviendas y naves comerciales".

"Que se hayan esperado a otra tromba de agua indica que la CHE no está haciendo su trabajo de prevenir y garantizar la seguridad de las personas, los comercios y los modos de vidas de mucha gente, al igual que tampoco canaliza los barrancos ni limpia los ríos", ha agregado.

Morón ha acusado a la CHE de "seguir los principios ecologistas radicales del Ministerio de Transición Ecológica" y ha tildado de "incomprensible" la posición del Gobierno de Aragón por "rechazar la elaboración de la creación de una Comisión Especial de Estudio sobre la prevención de las catástrofes naturales en Aragón", en una iniciativa que se debatió en una sesión plenaria en junio de 2025.

"Asombrosamente, esa petición no salió adelante, como tampoco las iniciativas que hemos llevado de limpieza de cauces y riberas de los ríos", ha enfatizado.