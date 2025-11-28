Morón (Vox) pide apoyo para los afectados por el cambio de sistema de riego de la Comunidad V de Regantes de Bardenas

Concentración de los agricultores de la Comunidad V de Regantes de Bardenas ante La Aljafería. - VOX.

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha reclamado al Gobierno de Aragón el apoyo para la Plataforma de Afectados por el Cambio de Sistema de Riego de la Comunidad de Regantes V de Bardenas.

Ha detallado que "el proceso de modernización del sistema de riego, que busca sustituir el tradicional riego a manta por un sistema presurizado mediante hidrantes ha generado una profunda inquietud entre los regantes, especialmente entre aquellos con explotaciones de menor tamaño".

Esta Plataforma, con su portavoz Laura Barrena y cerca un centenar de miembros, se ha concentrado este viernes en el exterior del Palacio de la Aljafería, durante la celebración de la sesión plenaria de las Cortes. Ahí han recibido el respaldo del grupo parlamentario de Vox, con el portavoz Alejandro Nolasco y el portavoz adjunto Santiago Morón.

"Este cambio en el sistema de riego, lejos de ser una solución consensuada, ha desatado un conflicto social y económico que pone en riesgo la identidad de nuestros pueblos, por atentar contra la forma de vida de sus pequeños y medianos agricultores y sus familias, lo que supone una piedra más en el camino en la lucha contra la despoblación", ha contextualizado Morón. Un proyecto que fue "impulsado por el anterior Gobierno de Aragón de Javier Lambán y la Comunidad de Regantes V de Bardenas", ha precisado.

Morón ha señalado que los afectados por esta Plataforma "no están pidiendo dinero porque hubieran hecho una mala inversión y les haya salido mal", sino que "están aquí para denunciar una gran injusticia porque se les ha obligado a entrar en un Plan de Modernización de Regadíos, tras haber hecho previamente una inversión en el regadío". "Y ahora les obligan a acometer unas inversiones de 11.000 euros por hectárea", ha lamentado.

Además, el diputado ha expresado su preocupación ante el hecho de que "estos pequeños y medianos propietarios tengan que malvender sus tierras a fondos buitre y grandes terratenientes".

Es por eso por lo que, pese a encontrarse el proyecto en medio de un proceso judicial, Santiago Morón ha reivindicado al Gobierno de Aragón que, en caso de que este proyecto siga adelante, conceda "ayudas" para "evitar que tengan que malvender sus tierras". "Apoyar a esta plataforma es apoyar a la agricultura familiar", ha recalcado.