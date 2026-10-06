Morón (Vox) propone "blindar" Ceuta y reforzar la capacidad de respuesta en la frontera con Marruecos

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha propuesto este martes, 6 de octubre, en una proposición no de ley que se tramitará en sesión plenaria este jueves, "blindar" la ciudad de Ceuta y reforzar la capacidad de respuesta en la frontera con Marruecos.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que "Marruecos nos ha declarado la guerra" híbrida y que el Gobierno de España de Pedro Sánchez es "pro marroquí", avanzando que Vox seguirá hablando de Ceuta "hasta que sea liberada y el último de los invasores abandone la ciudad y se recupere la normalidad".

Los ceutíes "no quieren que Ceuta sea un gran CETI, sino que sea la ciudad que disfrutaban y en la que sus hijos podían caminar tranquilamente por las calles". Ahora Marruecos "utiliza a la población civil para apropiarse de una ciudad española, como podría ser Zaragoza, Huesca o Teruel".

Sin embargo, "el Gobierno de España sigue sin hacer absolutamente nada, sigue sin exigir responsabilidades a Marruecos mientras la situación se va degradando de un día para otro y empeorando cada vez más".

Morón defenderá una PNL en la sesión plenaria de este jueves en la que propone reforzar "de forma permanente" la presencia y los medios de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional tanto en Ceuta como en Melilla, en la frontera terrestre y también en el ámbito marítimo y aéreo, con "una coordinación operativa reforzada" entre las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, también los servicios de inteligencia, "para mejorar la vigilancia" de la frontera.

Para ello, Vox exige más efectivos, mejores medios tecnológicos, infraestructuras fronterizas adecuadas y "protocolos específicos ante invasiones como la que se perpetró el 30 de julio".

Además, "quienes prestan servicio allí tienen que contar con seguridad jurídica y con todo nuestro respaldo", ha considerado Santiago Morón, quien ha planteado el reconocimiento como profesión de riesgo para policías, guardias civiles y militares, unas condiciones profesionales "adecuadas y dignas" porque "es vergonzoso, casi obsceno, exigirles que protejan nuestras fronteras y después abandonarlos en alojamientos con colchones mugrientos, llenos de chinches, sin unas condiciones mínimas de descanso, higiene y salubridad".