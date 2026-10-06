Morón (Vox) propone "blindar" Ceuta y reforzar la capacidad de respuesta en la frontera con Marruecos

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón.
El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX
Europa Press Aragón
Publicado: martes, 6 octubre 2026 12:35
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ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha propuesto este martes, 6 de octubre, en una proposición no de ley que se tramitará en sesión plenaria este jueves, "blindar" la ciudad de Ceuta y reforzar la capacidad de respuesta en la frontera con Marruecos.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que "Marruecos nos ha declarado la guerra" híbrida y que el Gobierno de España de Pedro Sánchez es "pro marroquí", avanzando que Vox seguirá hablando de Ceuta "hasta que sea liberada y el último de los invasores abandone la ciudad y se recupere la normalidad".

Los ceutíes "no quieren que Ceuta sea un gran CETI, sino que sea la ciudad que disfrutaban y en la que sus hijos podían caminar tranquilamente por las calles". Ahora Marruecos "utiliza a la población civil para apropiarse de una ciudad española, como podría ser Zaragoza, Huesca o Teruel".

Sin embargo, "el Gobierno de España sigue sin hacer absolutamente nada, sigue sin exigir responsabilidades a Marruecos mientras la situación se va degradando de un día para otro y empeorando cada vez más".

Morón defenderá una PNL en la sesión plenaria de este jueves en la que propone reforzar "de forma permanente" la presencia y los medios de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional tanto en Ceuta como en Melilla, en la frontera terrestre y también en el ámbito marítimo y aéreo, con "una coordinación operativa reforzada" entre las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, también los servicios de inteligencia, "para mejorar la vigilancia" de la frontera.

Para ello, Vox exige más efectivos, mejores medios tecnológicos, infraestructuras fronterizas adecuadas y "protocolos específicos ante invasiones como la que se perpetró el 30 de julio".

Además, "quienes prestan servicio allí tienen que contar con seguridad jurídica y con todo nuestro respaldo", ha considerado Santiago Morón, quien ha planteado el reconocimiento como profesión de riesgo para policías, guardias civiles y militares, unas condiciones profesionales "adecuadas y dignas" porque "es vergonzoso, casi obsceno, exigirles que protejan nuestras fronteras y después abandonarlos en alojamientos con colchones mugrientos, llenos de chinches, sin unas condiciones mínimas de descanso, higiene y salubridad".

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