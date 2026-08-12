Motorista herido grave tras chocar con un vehículo de la UME en Caldearenas (Huesca)

Motorista herido grave tras chocar con un vehículo de la UME en Caldearenas. - GUARDIA CIVIL

CALDEARENAS (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El conductor de una motocicleta ha resultado herido grave en un accidente de tráfico tras chocar frontolateralmente contra un todoterreno de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabaja estos días en la extinción del cercano incendio forestal de Los Mayos de Riglos, a pocos kilómetros, en la carretera A-1205, a la altura del término municipal oscense de Caldearenas.

El siniestro vial se ha producido a las 11.20 horas de este miércoles, 12 de agosto, en el punto kilométrico 29,00 de esta carretera, que conecta Jaca con la A-132, ha informado la Guardia Civil.

El herido grave, que ha sido evacuado en un helicóptero medicalizado y trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, es un hombre de 39 años y vecino de Logroño, mientras que tanto el conductor como el otro ocupante del todoterreno de la UME han resultado ilesos.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una ambulancia de la UME, una ambulancia medicalizada del servicio de urgencias del 061 y helicóptero medicalizado del servicio de emergencias 112.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.