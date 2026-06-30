Moyuela y Azuara reivindican sus cuevas como patrimonio vivo con las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas

Las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas se celebrarán del 3 al 5 de julio con visitas, música, teatro de sombras, charlas, talleres y proyecciones en cuevas, viviendas y bodegas - AYUNTAMIENTO DE MOYUELA

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios zaragozanos de Moyuela y Azuara celebrarán del 3 al 5 de julio las I Jornadas Trogloditas Contemporáneas, una iniciativa que convertirá cuevas, viviendas y bodegas en escenarios para la cultura con el objetivo de reivindicar este patrimonio excavado como un legado vivo, espacio de creación contemporánea y oportunidad para impulsar el medio rural.

Organizadas por ambos ayuntamientos con el impulso de ARCUMO, Arbir Malena y AVIROMA, y financiadas por ADECOBEL a través del programa LEADER, las jornadas combinarán patrimonio, arte, arquitectura y divulgación mediante un amplio programa de actividades repartidas entre las dos localidades.

Durante tres días, los visitantes podrán participar en recorridos guiados, conciertos, charlas, espectáculos de teatro de sombras, talleres de cerámica y proyecciones audiovisuales que permitirán redescubrir unos espacios ligados durante siglos a la vida cotidiana de sus habitantes.

UNA RAÍZ CERÁMICA UNIRÁ SIMBÓLICAMENTE AMBOS MUNICIPIOS

Uno de los principales atractivos de esta primera edición será la instalación artística 'SABVIA', creada por el ceramista Juan Fanlo como símbolo de la conexión entre Moyuela y Azuara.

La intervención representa una gran raíz de cerámica que nace en la Cueva del Tabaco, en Azuara, atraviesa simbólicamente el subsuelo y vuelve a surgir en la Cueva del Vino de Moyuela, donde florece en forma de piezas de intenso color rojo. La obra pretende evocar conceptos como la comunicación, la memoria compartida, la transmisión del conocimiento o el arraigo al territorio.

La propuesta se integra en un proceso de recuperación patrimonial iniciado semanas atrás con los trabajos para acondicionar la cueva que sirve de soporte a esta intervención artística.

PATRIMONIO, ARQUITECTURA Y CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Las jornadas también ofrecerán un espacio para reflexionar sobre el valor de la arquitectura excavada y sus posibilidades de futuro. El viernes comenzarán con visitas guiadas a las cuevas de Moyuela, mientras que el sábado Azuara acogerá una mesa redonda sobre vivienda, cultura y turismo vinculados a este patrimonio.

La programación continuará con la conferencia 'Arquitectura negativa, naturalmente bioconstrucción', dedicada a las posibilidades constructivas de estos espacios, y finalizará el domingo con la proyección de audiovisuales sobre las cuevas de Moyuela y la ermita de Santa María de Allende.

Las actividades culturales tendrán también un peso destacado. El cantaor Juan Pinilla ofrecerá el concierto 'De cueva a cueva. De Granada a Moyuela', estableciendo un diálogo entre dos territorios unidos por su tradición troglodita. Además, la Cueva del Tabaco acogerá el espectáculo de teatro de sombras 'Roma Umbra', mientras que el domingo se celebrará un taller de iniciación a la arcilla abierto al público.

UN LEGADO PARA IMPULSAR EL FUTURO RURAL

Las cuevas de ambos municipios constituyen dos de los conjuntos etnográficos más singulares de la comarca Campo de Belchite. Moyuela conserva más de 550 cuevas catalogadas excavadas en los cabezos que rodean el casco urbano, utilizadas históricamente como viviendas, bodegas y espacios agrícolas, mientras que Azuara mantiene un importante conjunto de cuevas que, además de servir para la elaboración del vino, desempeñaron un papel fundamental como refugio durante la Guerra Civil.

Con estas primeras Jornadas Trogloditas Contemporáneas, los organizadores pretenden reforzar la colaboración entre ambos municipios, favorecer el intercambio de experiencias con otras localidades que conservan arquitectura excavada y demostrar que este patrimonio puede convertirse en un recurso cultural, turístico y económico para el territorio, conectando la memoria del pasado con nuevas formas de creación y desarrollo rural.