Muere el conductor de una furgoneta al salirse de la vía y chocar con una arqueta, en Gea de Albarracín (Teruel)

Furgoneta en la que viajaba la víctima, vecino de Cella de 55 años. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años, vecino de la localidad de Cella, ha fallecido tras salirse de la vía por la margen derecha la furgoneta en la que viajaba y chocar contra una arqueta, en la A-1512, a la altura del municipio de Gea de Albarracín, en la provincia de Teruel.

Los hechos han ocurrido en torno a la 1.10 horas de este martes, 13 de enero, en el kilómetro 13 de la citada carretera. El conductor era el único ocupante del vehículo, según han informado desde el Instituto Armado.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel investiga las causas del siniestro.