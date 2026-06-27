Muere un hombre de 53 años en un accidente de tráfico en la AP-68 en Mallén (Zaragoza)

Un agente de la Guardia Civil examina con su linterna el vehículo siniestrado. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años y vecino de Tarragona ha fallecido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-68 en el término municipal de Mallén (Zaragoza).

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se ha producido a las 2.48 horas en el kilómetro 291,5 de la AP-68, sentido Logroño, cuando el vehículo que conducía la víctima, su única ocupante, se ha salido de la calzada por el margen derecho y ha terminado volcando.