Muere un hombre de 78 años en un accidente con su vehículo agrícola en Alcañiz (Teruel)

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALCAÑIZ (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 78 años ha sido encontrado sin vida este domingo en el polígono de Alcañiz (Teruel).

Según ha informado la Guardia Civil de Teruel, el cuerpo sin vida del hombre, de nacionalidad española, ha sido hallado a las 12.45 horas en el polígono de las Horcas de Alcañiz tras sufrir un accidente con su vehículo agrícola del que de momento se desconocen sus causas.

A las 15.00 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver y posteriormente ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarle la autopsia.