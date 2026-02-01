Muere un peatón tras ser atropellado por un turismo en la N-330, a la altura de Sabiñánigo

Lugar del siniestro. - GUARDIA CIVIL

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto en la tarde de este domingo al ser atropellado por un turismo en el punto kilométrico 623,500 de la carretera N-330, en sentido ascendente y en el término municipal de Sabiñánigo.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se han registrado sobre las 18.25 horas, cuando el peatón cruzaba la calzada. El fallecido ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. Se trata de un varón, de 69 años de edad, vecino de la capital aragonesa.

El conductor del turismo implicado y su ocupante han salido ilesos, siendo el primero un varón de 47 años y vecino de Tarragona.

En el lugar del siniestro se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Sabiñánigo, una patrulla de Policía Local de Sabiñánigo y una ambulancia medicalizada del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del accidente.