Muere un senderista por una parada cardiorrespiratoria en Torla (Huesca)

TORLA-ORDESA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido a primera hora de este domingo en Torla-Ordesa (Huesca) víctima de una parada cardiorrespiratoria mientras marchaba por el sendero que conduce al Pico Pelupín de la localidad altoaragonesa de Linás de Broto, en el valle de Tena, según ha informado la Guardia Civil de Huesca.

El aviso de la emergencia se ha recibido sobre las 8.35 horas de este domingo en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca ha activado una patrulla de Seguridad Ciudadana de Torla y el GREIM de Boltaña. Tras llegar a la zona y localizar al senderista, han constatado que presentaba signos no compatibles con la vida. Se trata de un hombre de 72 años vecino de Zaragoza, cuyo cuerpo ha sido evacuado y trasladado hasta el aparcamiento de Cotefablo, donde ha sido recogido por los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.