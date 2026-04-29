Muere un senderista de Zaragoza a causa de un desvanecimiento en la sierra del Gabardón (Huesca)

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL HUESCA - Archivo

HUESCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 66 años, vecino de Zaragoza, ha fallecido a causa de un desvanecimiento mientras realizaba una actividad en las inmediaciones de sierra del Gabardón, en el término municipal de Fiscal, en el Pirineo oscense.

Los hechos han ocurrido este miércoles, 29 de enero, y el aviso se ha recibido hacia las 11.30 horas en la Central Operativa COS-062 de la Guardia Civil de Huesca, por parte del 112 SOS Aragón, indicando que el integrante de un grupo de cuatro senderistas había sufrido un desvanecimiento mientras realizaban una actividad.

Así, según han informado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, los efectivos del GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 se han trasladado inmediatamente hasta el lugar del siniestro.

Tras localizar al senderista desvanecido y realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) se ha constatado que presentaba signos incompatibles con la vida. Posteriormente, se ha trasladado el cuerpo en aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde esperaban los servicios funerarios.