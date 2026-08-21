Mueren esta semana un senderista francés y otro estadounidense en el Pirineo oscense

Ubicación de la Colada de Pineta. - ELABORACIÓN PROPIA

HUESCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de rescates del Grupo de Rescates e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Huesca entre el 16 y el 20 de agosto arroja la cifra de dos senderistas fallecidos: uno francés, al parecer por un infarto, y otro estadounidense, por un caída vertical.

El accidente más grave se produjo el pasado 19 de agosto, a las 17.18 horas, cuando un grupo de senderistas solicitó ayuda ya que uno de ellos había sufrido una caída en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, en concreto en la Colada de Pineta, en Bielsa.

Tras activar el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque, localizaron a los excursionistas, sin que pudieran hacer nada por la vida de uno de ellos, un hombre de 56 y vecino de Florida.

Sus tres acompañantes --una mujer española de 51 años y vecina de Florida, un hombre de 45 años y vecino de Alcorcón (Madrid) y otro varón mexicano de 53 años y vecino de Florida-- presentaban estado de bloqueo psicológico.

El cuerpo sin vida del senderista fue evacuado a la helisuperficie de Boltaña para su transferencia a servicios funerarios y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. Los otros tres senderistas, ilesos, fueron evacuados al Parador de Bielsa desde continuaron por sus propios medios.

Dos días antes, el lunes, 17 de agosto, los efectivos de rescate localizaron a un senderista francés, de 63 años y vecino de Bayona, fallecido previsiblemente a causa de un infarto.

Fue evacuado a pie por la senda hasta un lugar próximo donde esperaba helicóptero y desde allí, a la helisuperficie de Jaca, para ser transferido a servicios funerarios.

En total, el Greim ha llevado a cabo un total de 19 intervenciones o rescates en montaña entre el 16 y el 20 de agosto, entre las que destaca el rescate de un senderista que sufrió una caída el 18 de agosto en la Cola de Pineta, en Biescas, y que presentaba traumatismo craneal y diversas contusiones.

El herido, un hombre de 66 años y vecino de Parent (Francia), fue evacuado hasta el Cuartel de la Guardia Civil de Bielsa y posteriormente transferido a ambulancia de soporte vital básico para su traslado a Hospital de Barbastro.