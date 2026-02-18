Una muestra "artística y didáctica" sobre la regeneración del Huerva se estrena en el Parque Grande de Zaragoza

Los consejeros municipales presentan la exposición 'Vive el Huerva', que se estrena en el Parque Grande. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Grande José Antonio Labordeta acoge desde este miércoles el proyecto "artístico, didáctico y divulgativo" 'Vive el Huerva', una instalación realizada a finales de año sobre cuatro contenedores de carga con la que se pretende ahondar en los valores educativos, sociales y de integración urbana de la regeneración del río Huerva a su paso por la capital aragonesa.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, han inaugurado la exposición, ubicada en la entrada del parque, pasado el puente de los Cantautores.

La muestra combina la información con el diseño y servirá de escenario para distintas actividades dirigidas a todo tipo de público. Podrá visitarse de forma libre y experimentarse hasta el próximo 22 de marzo. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza no se descarta trasladar la exposición a otra zona de la ciudad.

Tatiana Gaudes ha recordado la importancia que tendrá la intervención en el Huerva --actualmente en su segunda fase-- porque "transformará la ciudad, el río y sus riberas" y "todos los distritos próximos al río menos conocido, hasta ahora, de Zaragoza".

"Vamos a pasar de tener un río casi oculto, poco atendido desde el punto de vista medioambiental y que los zaragozanos no podían disfrutar, a tener un gran corredor verde que va a dotar la ciudad de nuevos paisajes, nuevos parques y mejores infraestructuras en todo su entorno", ha manifestado la consejera municipal de Medio Ambiente.

Gaudes ha expresado: "Estamos regenerando un espacio degradado para abrirlo a la vida de los ciudadanos, y qué mejor manera de contar todo esto que a través del arte, de la cultura y de la participación ciudadana, porque esta exposición --'Vive el Huerva'-- es la suma agregada de otros trabajos que se han ido haciendo durante estos últimos meses".

Por su parte, Serrano ha incidido en que la regeneración del Huerva "va a ser clave para la mejora de Zaragoza y su calidad de vida en unos distritos que, hasta ahora, convivían con un espacio degradado que necesitaba urgentemente una intervención profunda", de modo que "dejaremos de ver este río como una brecha urbanística y empezaremos a conocerlo y apreciarlo como un ecosistema vivo con grandes beneficios para la salud de todos".

CONTENEDORES DE CARGA

'Vive el Huerva' emplea la base de cuatro contenedores marítimos, cada uno con su propia funcionalidad y estética, que permitirán a sus visitantes experimentar con los sentidos, mediante elementos como el sonido del agua, los olores de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, o juegos de luces naturales.

El uso de la tecnología facilitará, a través de diferentes recreaciones en vídeo, conocer cómo será el resultado final de los trabajos una vez concluyan y los nuevos árboles y arbustos, así como los nuevos paseos y parques, con sus equipamientos, estén ya asentados y abiertos para su uso.

Asimismo, se explican con detalle las fases de intervención y las ubicaciones de cada elemento, además de otros datos técnicos que pueden ser de interés para las personas que visiten la instalación.

Sin embargo, la intervención no termina en los propios contenedores, donde se podrá tener experiencias sensoriales o conocer mejor el proyecto de regeneración, sino que se extiende al espacio adyacente exterior, generando lugares de encuentro e intercambio, donde se plantearán charlas, actividades, talleres o exposiciones.

Uno de los contenedores será una intervención creativa específicamente realizada con motivo de esta instalación. La propuesta estética, realizada por Rebeca Zarza, nace de la manera en que el río Huerva atraviesa Zaragoza: no como un río siempre visible, sino como un cauce que aparece y desaparece a lo largo de la ciudad.

Esta condición se traslada al diseño del contenedor, concebido como una cartografía fragmentada formada por módulos y ventanas que no muestran el paisaje de forma continua, sino a través de fragmentos: curvas, capas y recorridos sinuosos que remiten al río sin representarlo de manera literal.

De manera que este contenedor especial incorpora una caja de luz en cada una de sus caras, que actúan como puntos de aparición del cauce y establecen una relación directa entre el paisaje y cada frente del volumen. En cada una de ellas se presenta un paisaje independiente: un fragmento, un detalle o una textura del territorio.

PERSONAJES

Otro elemento novedoso serán distintos personajes, creados en relación con el río Huerva, que protagonizarán animaciones y acciones lúdicas y participativas dirigidas al público infantil y familiar que serán coordinadas por Almozandia Teatro.

Para participar en estas actividades es necesario inscribirse. Tanto los horarios como el programa previsto están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, en este enlace.

Este proyecto, que cuenta con la financiación específica de fondos europeos, viene a completar otras actuaciones de sensibilización ya realizadas como los paseos guiados, visitas organizadas, charlas técnicas sobre los beneficios urbanos y ambientales ofrecidas, o el punto de información permanente ubicado en el centro municipal Laín Entralgo.

LA REGENERACIÓN DEL HUERVA

El objetivo de la regeneración integral del río Huerva, que está en estos momentos en ejecución, es convertir en un eje verde lo que hasta ahora era un cauce degradado en el corazón verde de Zaragoza. Se centra en la mejora de la biodiversidad, la calidad del agua, la hidromorfología y la conexión con la ciudad.

Su realización está siendo posible gracias a una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad del MITECO. Cuenta, además, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. La inversión total, en la suma de las dos fases en las que se ha dividido el proyecto, es de casi 32 millones de euros.

La primera fase del proyecto, ya finalizada, estaba dedicada a la preparación del terreno y ha supuesto una inversión de 8,85 millones de euros. La segunda, que se prolongará hasta finales del año 2026, tiene una cifra de inversión prevista de más de 23 millones de euros.

Entre las principales actuaciones que se llevan a cabo, figuran la construcción de un tanque de tormentas, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento del entorno, la eliminación de especies de arbolado invasoras y la recuperación de flora autóctona, la plantación de 190.000 nuevos árboles y especies arbustivas y el ensanchamiento del cauce para reducir el riesgo de crecidas.

También la creación de sendas peatonales, la creación de cinco nuevos parques y la renovación de otros 3 ya existentes, y la renovación de ocho calles adyacentes con prioridad para peatones, plataforma única y ensanchamiento de aceras, para mejorar la accesibilidad al entorno natural.