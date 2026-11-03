Munébrega reunirá a 60 jóvenes de 11 comarcas aragonesas para trabajar la gestión emocional

MUNÉBREGA (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

Un total de 60 jóvenes de 11 comarcas aragonesas participarán del 6 al 8 de noviembre en Munébrega en el 44º Encuentro de Antenas Informativas de Jóvenes Dinamizadores Rurales, una cita formativa centrada en la gestión emocional, la identidad personal y las habilidades sociales para reforzar la participación juvenil en el medio rural.

Durante tres días, los participantes compartirán experiencias y tomarán parte en actividades prácticas destinadas a desarrollar competencias personales y sociales, fortalecer sus relaciones y adquirir herramientas para ejercer su labor como informadores y dinamizadores juveniles en sus municipios.

La programación se articula en torno a la guía 'Mostrando sin Filtros', editada por el área de Juventud de la comarca de Cuencas Mineras. A través de dinámicas y ejercicios, los jóvenes trabajarán el reconocimiento y la gestión de las emociones, tanto en el ámbito personal como en las relaciones con los demás.

El encuentro ofrecerá asimismo espacios de reflexión sobre la identidad individual, los estereotipos y las habilidades sociales, con el objetivo de favorecer valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. Estas competencias forman parte de las herramientas que las Antenas Informativas pueden aplicar en su actividad cotidiana con otros jóvenes de sus localidades.

DOCUMENTAL Y ACTIVIDADES ABIERTAS AL MUNICIPIO

La programación del sábado por la tarde incluirá la proyección del documental 'Voces D'asti', junto a la asociación Escuita Muller. Se trata de uno de los proyectos seleccionados en la última edición de Made in Rural, una iniciativa de Jóvenes Dinamizadores Rurales que respalda propuestas impulsadas por jóvenes para dinamizar sus territorios.

El domingo por la mañana, las Antenas Informativas trasladarán parte de las actividades a la plaza de Munébrega, donde organizarán un taller abierto a la población. La iniciativa permitirá compartir con los vecinos los aprendizajes del encuentro, propiciar el intercambio entre generaciones y acercar a la comunidad la labor que desarrollan estos jóvenes.

Las Antenas Informativas son jóvenes que difunden información de interés y organizan actividades en sus comarcas en coordinación con los profesionales de Juventud. Su función busca acercar recursos y propuestas a la población juvenil, así como fomentar su implicación en la vida local.

Jóvenes Dinamizadores Rurales acompaña esta labor mediante acciones formativas, recursos y encuentros adaptados a las necesidades de los participantes, que permiten intercambiar experiencias y establecer redes entre jóvenes de distintos territorios.

El proyecto de cooperación Leader, promovido por 14 Grupos de Acción Local, lleva 16 años impulsando la participación juvenil y la creación de redes en el medio rural aragonés.