El Museo del Prado llevará en 2028 obras de Goya a todas las CCAA para sumarlas al Bicentenario

Presentación la celebración del Bicentenario de Goya en la Cartuja de Aula Dei, a 28 de mayo de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El acto detalla las líneas maestras de las conmemoraciones dedicadas al pintor aragonés, con exposiciones, actividades educ - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Alfonso Palacio, ha avanzado que uno de los hitos que plantean para la conmemoración, en 2028, del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya es que todas las Comunidades y Ciudades Autónomas reciban al menos una obra "importante" del pintor aragonés, conectada con los diferentes lugares, para que se sumen a la celebración de la efeméride.

Esta es una de las propuestas que se han desgranado de cara a la conmemoración del Bicentenario, cuya Comisión se constituirá próximamente, y que se ha presentado este jueves en la Cartuja del Aula Dei de Zaragoza, cuya iglesia alberga uno de los conjuntos murales más extensos del pintor de Fuendetodos, realizados en sus primeros años.

El acto, que han cerrado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha contado con la intervención de los cuatro comisionados designados para la preparación de la efeméride: la catedrática de Historia del Arte y directora del Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, Concha Lomba; el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, Alfonso Palacio; la directora del Museo de Zaragoza, Eva Alquézar; y la profesora asociada del Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, María Rocío Gracia, que han conversado junto a la directora general de Bellas Artes, Ángeles Albert de León.

Las ciudades de Zaragoza y Madrid serán los dos escenarios más relevantes de la conmemoración, debido a su singular vinculación con Goya, aunque habrá actividades y exposiciones en todo el territorio nacional y también en el ámbito internacional.

El Museo de Prado, que custodia el mayor conjunto de obras del pintor --más de mil pinturas, dibujos y estampas--, desplegará una amplia programación, en la que abordará la figura del genio de Fuendetodos ahondando en los aspectos de su producción menos estudiados, así como en la contemporaneidad y vigencia de su legado.

GOYA Y LA RELIGIÓN O LA IA

Entre las exposiciones "clave" en las que ya ha comenzado a trabajar destaca 'Goya y la religión', que no estará dedicada "a Goya como pintor religioso", porque el Museo del Prado no pretende una nueva exposición antológica o temática, sino aprovechar "la rendija" en torno a esta relación "complicada y a veces problemática, problematizadora y problematizante".

Asimismo, "en un salto casi mortal", el Prado propone abordar "la relación entre Goya y la inteligencia artificial", de la mano de Sandra Rodríguez, artista española afincada en Canadá, que va a trabajar en el fondo existente del pintor ayudándose con la IA.

Por su parte, la Galería de Colecciones Reales abordará en una gran exposición cómo fue la llegada de Francisco de Goya a la Corte y sus primeros años de trabajo en contacto con los palacios reales y sus colecciones. Con ella, y atendiendo principalmente a los tapices confeccionados a través de los cartones diseñados por el pintor, explorará cómo las colecciones reales influyeron en la formación de su estilo y carrera.

Otra actividad destacada es la exposición que actualmente acoge el Museo de San Telmo en San Sebastián, en la que se presenta la serie completa de 80 grabados 'Los desastres de la guerra' de Goya, propiedad del museo, y que se combinan con la mirada de creadores contemporáneos.

ZARAGOZA

Por su parte, la ciudad de Zaragoza acogerá un amplio programa expositivo ya iniciado por la muestra 'Goya. Del museo al palacio' que actualmente se puede visitar en el Palacio de la Aljafería.

El programa inicial avanza exposiciones en espacios como el Museo Pablo Serrano, La Casa de los Morlanes, la Lonja de Zaragoza, el Palacio de Montemuzo y diversas muestras itinerantes que recorrerán el territorio aragonés.

Además, el programa de este bicentenario incluirá publicaciones especializadas, talleres creativos, trabajos audiovisuales, simposios y congresos que permitirán profundizar en la figura de Goya y acercarla a todo tipo de públicos, mientras que otras accionen dependen de préstamos que tienen que aceptar y que analizarán la importancia del artista aragonés en el contexto de la pintura europea o su influencia en el arte contemporáneo.

Por su parte, la directora del Museo de Zaragoza, Eva Alquézar, ha definido a Goya como "uno de los pilares" de la identidad aragonesa, motivo por el que las instituciones autonómicas preparan "con intensidad e ilusión" este Bicentenario.

Entre las actuaciones más destacadas, ha nombrado las muestras itinerantes con los grabados del artista o las que han repasado su influencia en el cine y el audiovisual y en otro genio aragonés como Luis Buñuel, que comparte con el pintor su exploración "del imaginario irracional, el sueño y lo grotesco".

DISCURSOS DE LAS AUTORIDADES

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha definido la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del pintor aragonés como "un proyecto de Estado" y "un emblema de la cultura española en la más alta expresión de su universalidad".

Durante su discurso, ha invitado a "repensar a Goya" a la luz del presente, que, ha reflexionado, "es también, de una manera goyesca y sorprendente, su propio tiempo".

El titular de Cultura ha citado al escritor, ensayista y filósofo español del novecentismo Eugenio d'Ors para destacar los "consensos" que suscita la figura y la obra del pintor de Fuendetodos (Zaragoza), "que son clara expresión de una unanimidad que resulta cada día más inusual".

En lo que respecta al presidente aragonés, Jorge Azcón, ha aprovechado para expresar la aspiración de la Comunidad de tener "un papel relevante" en los actos conmemorativos de esta efeméride y para reclamar una vicepresidencia para Aragón en la Comisión.

"Aragón no es un actor más, es el origen, es el territorio que explica en gran medida al genio y su singularidad", ha remachado Azcón, quien ha celebrado la "colaboración" entre instituciones y que ambas partes se sientan "cómodas".

"Goya es un aragonés arquetípico. Todos nuestros símbolos, creencias y valores están en el genio y en su forma de expresarse", ha asegurado, y "supo captar la incertidumbre de una época en transformación, interpretando el fracaso de la Ilustración y de sus ideales con una profundidad inédita, con una visión profundamente humana, en la que los protagonistas de sus obras dejaron de ser los poderosos para ser los ciudadanos", en una mirada "crítica, libre y valiente", que "tiene mucho que ver con ser aragonés" y en la que los aragoneses reconocen su "propia forma de ver el mundo".

Además, ha destacado su carácter innovador tanto en técnicas, temas o su forma de entender el arte o que fue "un artista comprometido", como demuestran sus series de grabados, que son "una reflexión profunda sobre la sociedad, la política y la condición humana".

LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL BICENTENARIO

La Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya tendrá una presidencia de honor a cargo de Los Reyes; y estará presidida por el presidente del Gobierno. Los ministros de Cultura, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Política Territorial y Memoria Democrática, por su parte, ostentarán las vicepresidencia primera, segunda y tercera respectivamente.

El Pleno contará con representantes de instituciones privadas de prestigio, relacionadas con el estudio de la vida y la obra del artista, o dedicadas al impulso y promoción de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional, con una atención especial a las instituciones y entidades de Aragón.

Este órgano colegiado será el encargado de integrar todas las iniciativas y propuestas en torno a la conmemoración de la efeméride, ofreciendo un proyecto cohesionado y coordinado.