El Museo de la Semana Santa de Zaragoza estará en 2027 y se ubicará en el antiguo colegio Concepción Arenal

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, informa de que el Museo de la Semana Santa de Zaragoza estará, en su primera fase, en 2027, en el antiguo colegio Concepción Arenal - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Semana Santa de Zaragoza estará, en su primera fase, en 2027, en el antiguo colegio Concepción Arenal, en la calle Santo Dominguito del Val, después de que el Ayuntamiento haya realizado varias catas arqueológicas que hayan dado como resultado la idoneidad de su ubicación.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer la creación de este nuevo proyecto "muy demandado por los vecinos" y que además da respuesta a la petición de las cofradías de contar con un espacio museístico permanente en el que poder mostrar el "rico patrimonio de la Semana Santa de la ciudad y cómo se vive la religiosidad popular en la capital aragonesa".

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que el edificio del antiguo colegio Concepción Arenal consta de dos inmuebles: uno de ellos protegido por Patrimonio, que será conservará y rehabilitará, y otro que no cuenta con protección y que será derruido para construir una gran nave expositiva. En este nuevo espacio se mostrarán los pasos procesionales de mayor altura.

La superficie total útil del futuro museo será de 1.215,35 metros cuadrados y permitirá exponer una selección representativa del patrimonio escultórico, artístico y devocional de la Semana Santa zaragozana.

Se van a establecer dos fases, en la primera, a lo largo de 2026, se trabajará en los anteproyectos, proyectos y licitaciones para que a partir de 2027, poder hacer la construcción del museo y que pueda estar operativo entre el 2027 y 2028.

Al dedicarse este año a un trabajo más interno no se precisa de presupuesto y será de cara hacia el año 2027 cuando se requiera de un presupuesto aprobado para la licitación, ha aclarado la alcaldesa.

SIGLO XVII

Junto a los pasos, el museo albergará otros bienes de gran valor histórico y artístico, como imágenes secundarias, patrimonio textil, documentos históricos y enseres procesionales, entre los que destacan hábitos, faroles, armaduras, cruces, coronas, monumentos y otros elementos singulares que forman parte de la memoria colectiva de la Semana Santa de Zaragoza.

Todo ello se deberá analizar por expertos para marcar los criterios técnicos que todo proyecto de musealización tiene, ha precisado Chueca.

La alcaldesa ha recordado que con este paso se da respuesta a su compromiso a impulsar este proyecto y después de analizar diferentes ubicaciones, se han decantado por este antiguo colegio porque las otras no reunían las condiciones más adecuadas para albergar este equipamiento.

El antiguo colegio Concepción Arenal quedó libre justo hace un año por estas fechas, cuando el Gobierno de Aragón dejó de emplearlo, lo que lo convirtió en una "oportunidad idónea" para hacer realidad este proyecto "largamente esperado por los vecinos y los más de 16.000 cofrades de la ciudad", ha apostillado la alcaldesa.

No obstante, este edificio del siglo XVII, en su origen, albergaba los graneros de la ciudad por lo que es "especialmente rico en historia y forma parte, también, del patrimonio y de la identidad de la ciudad", ha resaltado Chueca.

En el último semestre de 2025 se han desarrollado en este edificio catas arqueológicas por parte de la Unidad de Arqueología del servicio de Cultura del Consistorio, así como pruebas estructurales por parte de Urbanismo con el objetivo de verificar la idoneidad del inmueble en relación con su futuro uso.

Con los datos obtenidos, la Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento está redactando actualmente un anteproyecto que se prevé finalizar en el primer trimestre del año 2026 para, posteriormente, llevar a cabo el proyecto arquitectónico.

OTRAS ACTIVIDADES

En la visita al que será el futuro Museo de la Semana Santa de Zaragoza, la alcaldesa ha estado acompañada por el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, y la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, así como por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, y el presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Jesús García Belenger.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado que "la ambición de este proyecto no es únicamente la de crear un museo al uso, sino la de levantar un auténtico centro de interpretación de la Semana Santa y la casa de todos los cofrades de Zaragoza, un espacio vivo donde, además de exponer el patrimonio, puedan desarrollarse actividades, encuentros y propuestas culturales".

Natalia Chueca ha querido también lanzar una invitación expresa a las cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad para seguir enriqueciendo el proyecto. "Este museo --ha subrayado-- nace con una propuesta inicial de gran valor, pero ahora que es una realidad tangible, quiero animar a todas las cofradías a ampliarlo con más bienes, más piezas y más historia. Este será un espacio común, construido entre todos, que refleje la riqueza y diversidad de nuestra Semana Santa".

La alcaldesa ha destacado además que la Semana Santa de Zaragoza es una de las "grandes señas de identidad, una manifestación cultural, artística y espiritual de primer nivel que trasciende lo religioso y forma parte del alma de la ciudad", ha descrito. "Merecía un espacio digno, permanente y abierto a todos, donde zaragozanos y visitantes puedan comprender su valor y su singularidad", ha apostillado.

En su intervención ha elogiado la "grandísima" labor de la Junta de Coordinación de Cofradías, que coordina las 25 cofradías y los más de 16.00 cofrades que tiene la ciudad. "Hay que dar visibilidad a la labor que se hace desde las cofradías durante la Semana Santa, pero también toda esa programación cultural y actividades que se hacen a lo largo del año y qué tan importantes son para poner en valor nuestra Semana Santa", ha ensalzado.

CONVENIO

Asimismo, este espacio podrá acoger otro tipo de exposiciones temporales que puedan mostrar cesiones temporales de otras Semanas Santas para complementar esa divulgación cultural de lo que representa para los cristianos.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza "reafirma su compromiso" con la conservación, difusión y puesta en valor de la Semana Santa, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y con el apoyo a las cofradías y hermandades que mantienen viva esta tradición de más de 700 años, generación tras generación, ha comentado.

Sobre la gestión ha avanzado que la idea es hacer un convenio para que sea la propia Junta de Coordinación de Cofradías quien gestione el museo y lo llene de actividad a lo largo de todo el año, siempre con la colaboración tanto del Ayuntamiento como del Arzobispado de Zaragoza, pero "van a ser ellos los que los que pueden poner en valor, darle actividades y mantener el propio museo", ha precisado.

En cuanto al contenido, ha informado de que "va a ser tan sencillo" como que la propia Junta de Coordinación de Cofradías organizará con sus cofradías qué pasos son los más representativos y los que mayor interés puedan tener para exhibirlos en el futuro museo.