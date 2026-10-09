El Museo de Teruel muestra en una exposición la historia que esconde un cuaderno de Salvador Gisbert

La obra protagonista de la exposición es 'Apuntes, estudios y bocetos', un cuaderno con cerca de 300 dibujos. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Teruel ofrece en una exposición la historia que esconde el cuaderno 'Apuntes, estudios y bocetos', una obra de Salvador Gisbert que reúne alrededor de 300 dibujos. La pieza, restaurada en 2024, se presenta junto a otros elementos que permiten conocer el proceso creativo del artista y el trabajo de restauración realizado para recuperar la obra.

La muestra, que puede visitarse ya hasta el 15 de noviembre, es la primera de la nueva línea de exposiciones que se presenta bajo el nombre 'Historias guardadas', con la que el centro expositivo de la Diputación de Teruel busca acercar al público la colección estable de la institución a través de la presentación de piezas que habitualmente no están expuestas.

Según ha explicado en rueda de prensa, la vicepresidenta primera y diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Marín, la propuesta permite conocer no solo las obras conservadas en las áreas de reserva, sino también las historias, investigaciones y procesos de conservación y restauración que se desarrollan en torno a ellas. Actualmente el centro custodia más de 36.000 bienes culturales, una parte importante ellos permanece en sus áreas de reserva.

La directora del Museo de Teruel, Beatriz Ezquerra, y la conservadora, Sara Civera, han dado a conocer los detalles de la muestra. La primera pieza seleccionada para esta iniciativa es el cuaderno de dibujo 'Apuntes, estudios y bocetos', realizado entre 1880 y 1902 y perteneciente a la última etapa artística y vital de Salvador Gisbert. Tras su regreso de Madrid y ya instalado definitivamente en Teruel, el artista desarrolló una intensa actividad creativa que se prolongó hasta su fallecimiento en 1912. El cuaderno ingresó en los fondos del Museo de Teruel en 2019, tras ser adquirido a una colección privada de Ferrol.

La trayectoria de la pieza anterior a su incorporación al museo resulta difícil de reconstruir. La documentación disponible apunta a que fue un regalo a la familia de su anterior propietario después de que el cuaderno fuera hallado durante la Guerra Civil española en el frente de Zaragoza-Teruel.

Encuadernado en tapa dura, el cuaderno reúne 135 páginas y alrededor de 300 dibujos, algunos realizados directamente sobre el papel y otros mediante recortes pegados a las láminas. Predomina el lápiz, aunque Gisbert empleó también técnicas como la acuarela, el carboncillo y la témpera. Los dibujos permiten acercarse a la diversidad de intereses del artista.

En sus páginas aparecen escenas de género costumbrista y regional, entre ellas un calendario con los doce meses del año, además de bocetos para obras de pintura histórica y religiosa, retratos, desnudos y paisajes.

Beatriz Ezquerra ha afirmado que Salvador Gisbert "va a gustar especialmente aquí en Teruel", ya que el cuaderno conforma un recopilatorio de bocetos y dibujos que muestran como era Teruel en aquellos momentos. "Cuáles eran los monumentos más significativos, los trajes que llevaban la gente que vivía en Teruel en ese momento, la arquitectura, sitios que a lo mejor ya no existen. En fin, es un documento muy valioso para estudiar el Teruel de finales del siglo XIX y principios del siglo XX", ha señalado la directora.

El cuaderno contiene también numerosos apuntes tomados durante viajes, o directamente del natural. En ellos, el pintor recoge diferentes tipos de indumentaria popular y de distintos estamentos sociales, así como estudios arquitectónicos y monumentales. Algunas de estas anotaciones incluyen referencias a lugares como Daroca, Calamocha, Teruel y Blesa, localidad natal del artista.

"El cuaderno se concibe como un cuaderno de apuntes: él va viajando, va tomando del natural elementos, personas, costumbres. No creo que se conciba como una obra completa, es como la previa para luego hacer las pinturas, los cuadros. Pero sí tiene mucho interés porque se ve cómo él estudia las composiciones, cómo va cambiando de personajes, va dibujando diferentes rostros", ha manifestado Sara Civera.

RESTAURACIÓN

El cuaderno fue sometido a un proceso de restauración en 2024, después de que una de las revisiones periódicas de las colecciones realizadas por el Departamento de Conservación y Restauración del Museo de Teruel detectara la necesidad de intervenir sobre la pieza.

El análisis realizado por la conservadora-restauradora Pilar Punter determinó que, debido a las características y vulnerabilidad del papel, era necesaria la intervención de un profesional especializado en documento gráfico.

Beatriz Martín ha elogiado la labor de Pilar Punter, restauradora del Museo Provincial que recientemente se jubiló: "Creo que hay que agradecer el trabajo y la dedicación de Pilar durante toda su carrera aquí en el Museo Provincial. Me gustaría hacer una mención para agradecerle el trabajo que ha realizado, al igual que también agradecemos al museo el trabajo que ha realizado para hacer esta exposición y poder mostrar lo que tenemos para que se siga viendo y lo sigamos compartiendo con todas las personas que quieran visitar la exposición hasta el 15 de noviembre".

El trabajo de restauración fue realizado por Nora Herrán, desde Artem, su taller de restauración en Zaragoza, especializado principalmente en bienes culturales realizados sobre este soporte. La intervención ha permitido garantizar la integridad física del cuaderno y preservar sus valores estético, histórico y documental. Al mismo tiempo, ha hecho posible su exposición pública en unas condiciones adecuadas de conservación preventiva y manipulación.

El proceso de restauración se explica también a través de un audiovisual incluido en la exposición.

UN CUADERNO QUE CONECTA CON OTRAS OBRAS DE GISBERT

La preparación de 'Historias guardadas' ha abierto, además, nuevas posibilidades para el estudio del cuaderno. Todas sus páginas han sido digitalizadas y pueden consultarse en la exposición a través de una pantalla interactiva. Este trabajo ha permitido profundizar en el contenido de la pieza y establecer comparaciones con otras obras conocidas de Salvador Gisbert, documentadas en el catálogo 'Recuperar la memoria. Salvador Gisbert (1851-1912)'.

La publicación se editó con motivo de la exposición dedicada al artista en el Museo de Teruel en 1997, y que posteriormente viajó a la sala de exposiciones del Recinto Ferial de Calamocha y al Museo Camón Aznar de Zaragoza.

Entre las conexiones identificadas destaca especialmente la existente entre uno de los dibujos del cuaderno, 'El toro. Fundación de Teruel', y el cuadro del mismo título que también forma parte de las colecciones del Museo de Teruel y que puede verse en la exposición.

Ambas obras representan la leyenda sobre el origen de Teruel, una temática vinculada a la pintura de historia que tuvo especial relevancia en el gusto artístico del siglo XIX. En las dos escenas aparecen soldados vestidos con indumentaria medieval que se postran ante el toro que, situado bajo la estrella, señala el lugar donde se fundará la ciudad. La semejanza compositiva entre el dibujo y la pintura apunta a que el primero podría tratarse de un estudio preparatorio para la obra pictórica, en el que Gisbert ensayó la distribución de los diferentes elementos de la escena y las posturas de los personajes.

La relación entre ambas piezas permite así aproximarse al proceso creativo del artista y demuestra cómo el estudio de las colecciones puede generar nuevas preguntas y conexiones. El cuaderno y la pintura, conservados hasta ahora como obras independientes, pasan a formar parte de una misma historia que permite reconstruir una parte del proceso de creación de Salvador Gisbert.

Con 'Historias guardadas', el Museo invita de este modo a mirar sus colecciones más allá de las piezas expuestas habitualmente y a conocer el trabajo de conservación, restauración, documentación y estudio que permite mantener vivo el patrimonio cultural.