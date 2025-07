El Museo de Teruel ofrece la muestra 'Medio lleno', un recorrido por la obra del ilustrador Javier Jaén

TERUEL 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Medio lleno', la nueva exposición del Museo de Teruel, ofrece un recorrido por la obra del diseñador gráfico e ilustrador Javier Jaén (Barcelona, 1983) a partir este jueves 31 de julio y hasta el próximo 19 de octubre.

La muestra se ha presentado este jueves con presencia de la vicepresidenta primera y diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín, la directora del mismo, Beatriz Ezquerra, la coordinadora de la exposición, Sara Civera, y el artista y comisario, Javier Jaén.

Martín ha explicado que "son 200 trabajos que contagian al espectador con esa potencia visual, la ironía y los dobles sentidos que propone Javier Jaén", quien también es comisario de la muestra junto a Victoria Salsas.

Las salas de exposición se contagian, a todo color, del universo creativo del artista, caracterizado por su capacidad de transformar ideas complejas a imágenes de gran potencia visual, llenas de dobles sentidos y buenas dosis de ironía y humor.

Son una selección de imágenes realizadas para grandes medios de comunicación e instituciones culturales como The New York Times, The New Yorker, National Geographic, el Centro Dramático Nacional o la productora El Deseo de Pedro Almodóvar, entre otros muchos, protagonizan la exposición abarcando diversos formatos que incluyen cartelerías, libros y libretas de esbozos y obras singulares. Jaén explica que "en muchas de las imágenes que vemos, se juega con la complicidad del 'yo te cuento hasta aquí y tú acabas la otra parte', lo que dicen los americanos: 'el sé que sabes lo que sé que sabes'.

'Medio lleno' es una especie de recordatorio de que intentemos ser optimistas, que a veces nos cuesta, pero tiene también que ver mucho con la forma de mirar. Las cosas son como son y sobre eso nuestra visión que a veces es lo único que tenemos es lo que la acaba de completar. No todo tiene que ser optimismo y colorines, (en la logia deja una pieza que habla sobre eso) No siempre estamos de una manera, y creo que también es algo a recordar".

La recreación de un kiosco de prensa tradicional que albergará una recopilación de sus portadas editoriales de repercusión nacional e internacional, completa esta exposición junto a piezas audiovisuales y objetos intervenidos, ensamblados y ready-mades de creación propia. También, la intervención en pintura mural con su diseño Moodymug o Taza del ánimo establece un interesante diálogo entre la obra y este espacio emblemático del Museo de Teruel que puede contemplarse al final de la visita de la exposición permanente.

La directora del Museo, Beatriz Ezquerra, ha destacado lo siguiente: "Nos declaramos admiradoras absolutas de Javier. Fuimos a buscarlo le invitamos a conocer Teruel y el Museo, se ve que le gustó y aquí está. Hemos hecho una exposición de la que estamos muy orgullosas, nos gusta mucho, con un trabajo ingente pero el resultado ha merecido la pena".

TEXTOS DE LA EXPOSICIÓN

La exposición cuenta con los textos de dos reconocidos diseñadores gráficos, Enric Jardí y Marta Cerdà, que con sus palabras abren la puerta a la reflexión sobre la obra de Jaén.

En palabras de Enric Jardí: "Los objetos que hay en este espacio expositivo pueden parecer un cactus, un huevo o una rueda. Pero no lo son. Son la envidia, la contradicción, el consuelo, el peligro, la paradoja, la pena". Son trozos de la humanidad que el cartomante Javier Jaén revela sin que el visitante se lo espere".

Marta Cerdà pone en valor la astucia que recorre la obra de Javier Jaén, "que no es sino el síntoma más elocuente de una inteligencia visual excepcional, reservada a los pocos que, a lo largo de la historia, han sido capaces de mirar más allá y de revelar, en lo más cotidiano, aquello que a la mayoría nos permanece oculto. Paradójicamente, aunque parte de su trabajo trata de deshilar el presente, posee un fondo tan granítico, firme y sin fisuras que permanece imperturbable ante la fugacidad del hoy".