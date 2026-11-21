L Museo de Zaragoza participa en la exposición ‘A la sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania’ en el MNAR en Mérida. - ARCHIVO MNAR / JOSÉ MARÍA MURCIANO

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Zaragoza participa en la exposición 'A la sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania', organizada por el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, mediante el préstamo temporal de nueve piezas arqueológicas de especial relevancia procedentes de sus colecciones.

La muestra, que se ha inaugurado este viernes, reúne más de 400 piezas conservadas en algunos de los principales museos y colecciones arqueológicas españolas (Madrid, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez de la Frontera, Córdoba, Burgos, Lugo, Ourense, Badalona y Mérida, entre otras) y constituye una de las revisiones más ambiciosas sobre la producción broncínea en la Hispania antigua.

La exposición se organiza para conmemorar el 40 aniversario de la sede actual del MNAR, inaugurando una nueva sala de exposiciones temporales, y actualiza el discurso planteado por la histórica exposición 'Los Bronces Romanos en España', celebrada en 1990 en el Palacio de Cristal del Retiro.

El recorrido expositivo aborda la importancia del bronce como uno de los materiales más significativos de la Antigüedad, empleado tanto en el ámbito político y jurídico como en el religioso, económico, militar y doméstico. Las piezas seleccionadas, de una notable envergadura artística e histórica, permiten recorrer más de un milenio de la manufactura del bronce, desde las sociedades prerromanas hasta la Antigüedad tardía y pervivencias artísticas más recientes, mostrando la diversidad tipológica, artística, simbólica y funcional de la producción broncínea hispana.

El préstamo temporal realizado por el Museo de Zaragoza para esta exposición se compone de algunas de las piezas más representativas de su colección arqueológica. En la sección dedicada al mundo prerromano se exhibe un casco celtibérico hispano-calcídico procedente del entorno de Aranda de Moncayo, datado en el siglo III a.C.

La representación de la estatuaria en bronce cuenta con la conocida como 'Dama de Fuentes', un conjunto escultórico femenino hallado en el yacimiento de La Corona (Fuentes de Ebro), integrado por cabeza, busto y túnica, junto a dos manos de atribución dudosa, también procedentes de las inmediaciones. El conjunto, fechado en el siglo I a.C., constituye uno de los escasos ejemplos conservados de escultura romana en bronce de gran formato del territorio.

BRONCE DE BOTORRITA II Y BRONCE DE AGÓN

Especial relevancia adquieren, dentro de la sección de la exposición dedicada al uso público y administrativo del bronce, el Bronce de Botorrita II y el Bronce de Agón, dos de los documentos epigráficos latinos más importantes conservados en Aragón.

El Bronce de Botorrita II, procedente del yacimiento de Contrebia Belaisca y datado en el año 87 a.C., está considerado como uno de los documentos judiciales más antiguos de la península Ibérica. Recoge el procedimiento jurídico y sentencia relacionados con la resolución de un litigio vinculado a la construcción de un canal de riego.

El Bronce de Agón (117-138 d.C.), por su parte, recoge las ordenanzas de una comunidad de regantes y la regulación del aprovechamiento del agua, constituyendo una fuente excepcional para el conocimiento de la gestión hidráulica, la administración local y la organización económica del territorio en época romana. Ambos documentos son un reflejo de la importancia estratégica de los recursos hídricos en el valle del Ebro desde la Antigüedad.

Completa la participación del Museo de Zaragoza en esta exhibición un bozal de caballo de cronología celtibérica, procedente también de Contrebia Belaisca y fechado en el primer cuarto del siglo I a.C. La excepcional conservación de esta pieza, así como sus características técnicas y decorativas, permiten vincularla a contextos de elevado prestigio social y militar, constituyendo uno de los escasos ejemplares conocidos dentro de su categoría.

La exposición podrá visitarse en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida hasta el 31 de marzo de 2027. Entre las actividades programadas se encuentra la celebración del XXIII Congreso Internacional de Bronces en la Antigüedad, foro de referencia para la investigación internacional sobre este ámbito, en el que participarán expertos de distintos países.